Alberto precandidato: cómo se gestó la dupla con Cristina

El 18 de mayo va a ser recordado como un día histórico para la política argentina, dado que fue la jornada en la cual se dio a conocer la fórmula que competirá a la Presidencia por el espacio kirchnerista: Fernández - Fernández. Pero el ofrecimiento para que Alberto esté al frente en la fórmula se empezó a entretejer hace algunos días y el ahora precandidato relató el detrás de escena en una entrevista radial.

"Argentina no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos que suma", le dijo Cristina Kirchner, para convencerlo, a su exjefe de Gabinete, según él mismo reveló en diálogo con la Rock & Pop. Según las palabras del candidato, pasaron muy pocos días desde que se acordó la fórmula hasta que se hizo público el anuncio: "Cristina me llamó a la facultad el miércoles y me dijo que me quería ver. A la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento", describió.

Alberto Fernández se hizo cargo de las fuertes repercusiones que tuvo el anunció y lo resumió de la siguiente forma: "Desde que acepté me llamó todo el mundo. Desde Marcelo Tinelli a todos los que te puedas imaginar".

El ahora compañero de fórmula de Cristina fue uno de los primeros aliados del matrimonio de Kirchner desde que Néstor llegó a la Presidencia en 2003. Sin embargo, algo se rompió a partir de la Resolución 125, que enfrentó a CFK con el campo, y Alberto se convirtió en uno de los principales críticos del Gobierno que ella encabezaba. De hecho, muchos detractores de la expresidenta se lo hicieron saber a través de las redes sociales.

"La economía se destruye, hay pérdida de reservas, hay una ruptura de la relación dólar peso, la pobreza aumenta y se niega su existencia se niega. Es un muy mal gobierno y es difícil encontrar algo ponderable", opinó años atrás Alberto Fernández sobre el segundo mandato de Cristina, en un video que circula hoy a través de Twitter.

El reencuentro entre ellos se produjo en el último año. De hecho, la expresidenta, durante la presentación de su libro Sinceramente, destacó que fue Alberto quien la convenció de escribir sus memorias políticas.

JPA / AS