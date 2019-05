Tras el anuncio de CFK, hubo acto de Macri: "Los necesito, volver al pasado sería autodestruirnos"

El anuncio de la expresidenta Cristina Kirchner sobre la fórmula que compartirá con el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de cara a las elecciones 2019, fue una bomba política que agarró por sorpresa al Gobierno y al actual mandatario Mauricio Macri, que cerca del medio día, dio un discurso en el que evitó hacer referencia específica al tema de la fórmula kirchnerista, aunque destacó que "Los necesito, tenemos que seguir adelante, volver al pasado sería autodestruirnos".

El Presidente encabezó un encuentro en el barrio porteño de Villa Pueyrredón con voluntarios llamados "Defensores del cambio", junto a Horacio Rodrìguez Larreta. donde ratificó que el país va en el "rumbo correcto" y dijo que la "oportunidad del cambio no la vamos a desaprovechar", al tiempo que le pidió a la población "no aceptar más atajos ni parches".

En su presentación, mientras el universo político ardía por el anuncio de Cristina de su candidatura como vice de Alberto F., Macri evitó los nombres y las menciones explícitas, pero muchas de sus frases fueron dirigidas a los hipotéticos votantes de CFK, insistiendo en la necesidad de "no volver atrás", destacando que "estamos acá porque creemos en la necesidad de cambiar" y afirmó que "entendemos que el cambio no es una idea". Y agregó, de manera sugestiva hacia el libro "Sinceramente" de Cristina Kirchner: "No es algo que sacamos de un libro".

Sin embargo, deslizó algunas indirectas sobre la "grieta", al bromear con dos asistentes al acto, hinchas de Boca y River. "¿Qué serían los de River sin los de Boca? En diciembre les dimos una alegría...", comentó.

Macri se sorprendió con la noticia y el oficialismo acelera la "amplitud" de Cambiemos

En esa línea, el mandatario manifestó que "hay muchos enemigos del cambio" y enumeró: "Los mafiosos, los mentirosos, los matones, los corruptos, los perezosos, son todos enemigos del cambio. Porque quieren mantener sus privilegios".

"Muchos son enemigos del cambio, burócratas y corruptos. Nosotros somos los defensores del cambio, los que trabajamos todos los días", siguió el Presidente en un tarima en el medio del salón..

Bomba política: Cristina Kirchner anunció fórmula como vice de Alberto Fernández

Asimismo, Macri destacó las obras públicas de su administración, recordó la cumbre del G20 y la apertura económica de la Argentina en los últimos tres años. El anuncio de la candidatura de Cristina, vía Twitter, un rato antes, había convertido un sábado que parecía de escasa trascendencia política, en la fecha más conmocionante de la campaña:

"Estamos cambiando las cosas de raíz, sacar las raíces podridos, y no aceptar más atajos ni parches, con la verdad sobre la mesa", sostuvo Macri en el cierre de su acto, y los "defensores del cambio, entusiastas, lo despidieron con un aplauso y las selfies de rigor. Era un día duro para el oficialismo.

