La historia detrás de la reconciliación entre Alberto F. y Cristina Kirchner

por Mariano Confalonieri

Alberto Fernández terminó mal su relación con el kirchnerismo cuando decidió renunciar a su cargo de jefe de Gabinete, tras el conflicto con el campo. Por eso a muchos los sorprendió que sea el candidato a presidente elegido por Cristina Kirchner para competir contra el macrismo. ¿Qué pasó en el medio? Los primeros reencuentros entre la ex presidenta y el jefe de gabinete comenzaron a gestarse en 2016, cuando Juan Cabandié pensó que era necesario que los dos acercaran posiciones.

Cabandié, que es diputado del Frente para la Victoria, y que tiene un vínculo muy cercano con la ex presidenta, había cortado el diálogo con Fernández tras su partida abrupta del gabinete K. Pero en 2016, cuando asumió Mauricio Macri y el escenario político cambió radicalmente, el dirigente de La Cámpora consideró que había que priorizar la unidad política por sobre las diferencias.

“Frente a la posición conservadora liberal teníamos necesidad de repensar muchas cosas y mostrarnos amplios. Tenía que haber un reencuentro (entre ellos)”, recordó a PERFIL Cabandié.

¿Costó mucho? “No voy a contar eso (ríe) pero se dio”, añadió. El reencuentro definitivo no sucedió hasta hace poco. En 2017, cuando Cristina se postuló como senadora, Fernández armó la estrategia electoral de Florencio Randazzo. “Pero las conversaciones siguieron”, confió Cabandié.

“Nadie puede dudar de la inteligencia de Alberto. Fue una de las cosas que conversé con ella (para intentar el reencuentro)”, remarcó el diputado de La Cámpora. “Fuimos acercando posiciones que eran más importantes que las diferencias”, agregó.

Tenemos fórmula. Mucha Pero mucha fuerza para ambos en este camino de reconstrucción y compromiso @CFKArgentina @alferdez — Juan Cabandié (@juancabandie) May 18, 2019

Cabandié no había arrancado bien la relación con el entonces jefe de Gabinete. “Un día me llama Néstor y me dice: ‘Vas a ser candidato a legislador porteño, hablá con Alberto’. Pero yo le dije que no quería hablar con él, que mi generación no estaba de acuerdo con muchas cosas que se habían hecho en la Ciudad”, recordó. Pero luego, las cosas cambiaron. “Como jefe de gabinete tenía mucha incidencia en la Ciudad”, explicó.

Pero la renuncia de Fernández al gabinete, en 2009, le cayó mal a Cabandié. “Debo tener incluso alguna declaración (contra Ferández)….pero uno va madurando, y hay que aprender a escuchar otras miradas. Fue fructífero el reencuentro”, aclaró.

Sobre el anuncio de la ex presidenta, Cabandié dijo que no sabía nada y que le parece muy bien la fórmula. “Estamos muy entusiasmados”, concluyó.



M.C.