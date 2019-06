Hebe de Bonafini contra todos: dijo que Massa "se la creyó" y tildó a Pichetto de "facho"

Hebe de Bonafini dedicó duras palabras al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que esta semana confirmó su acercamiento al kirchnerismo para integrar el Frente Todos; y al precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

"El tema está planteado, pareciera que Massa está de este lado. Digo 'pareciera' porque está demasiado coqueto. Nosotros lo pusimos así, hablamos tanto de él que se la creyó", aseguró la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo este 14 de junio en su usual discurso de los jueves, luego de la tradicional ronda que realizan las madres alrededor de la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires.

"Desde lo más íntimo de mi corazón, ahí donde tengo a mis hijos, que Massa venga como patriota a poner el cuerpo y trabajar como lo hacemos todo lo que estamos acá que desde hace más de 42 años y peleamos sin pedir nada a cambio. Porque queremos a esta patria que está regada con la sangre de nuestros hijos. Necesitamos políticos que vengan a dar y no a pedir", expresó la referente asociada al kirchnerismo.

Así se refirió a las largas negociaciones que mantiene el líder del Frente Renovador con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos meses. Massa aspiraba a un lugar en la boleta presidencial, aunque competiría en una PASO contra Alberto Fernández, pero además negociaba espacios en las listas legislativas. También reclamó la posibilidad de que su esposa, Malena Galmarini, compita por la intendencia de Tigre, lo que provocó un cruce con el actual jefe comunal Julio Zamora, que ya había acordado con el kirchnerismo.

En este marco, Bonafini envió un duro mensaje al exjefe de Gabinete. "Necesitamos que todos los que se adhirieron a este Frente vengan a construir. Candidatos hay muchos pero hay pocos que trabajen. Necesitamos que vengan a dar. Ojalá que Massa tenga ese criterio. Si viene a dar y no a pedir lo aplaudiremos en esta plaza,y si viene a pedir, diremos lo que pensamos de un tipo que recién llega y ya está pidiendo", afirmó. "No se puede tener tantas pretensiones. No es que tiene 12 millones de votos. Massa si venís, no pidas cargos", agregó.

La carta que le envió Hebe de Bonafini a la ONU sobre Mauricio Macri

La referente del organismo de Derechos Humanos tuvo también palabras filosas sobre Pichetto. "Es un tipo que tiene mucho odio de clase, odio a nuestros hijos y a las Madres. Pichetto es igual a Macri y no me llamó la atención que haya saltado el alambrado porque hace rato que tenía una pierna ahí… era un espía que estaba metido entre nosotros. Pichetto era espía de Macri", aseguró Hebe sobre el flamante integrante del oficialismo.

En el cierre de su discurso, la referente recordó que hace algunos años pidió la renuncia del legislador a su banca por sus declaraciones sobre los "inmigrantes pobres" que llegaban a la Argentina. "Lo que dijo fue muy facho. Yo soy muy observadora. No solo escucho a las personas. Las veo, las miro, las siento. Por eso veo cosas que la gente no ve. Pichetto nunca en la vida nos saludó. Nos odia a las Madres", finalizó.

AB/FF