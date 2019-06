Jorge Asís: "Los peronistas no tienen que ser como los hinchas de Vélez y Pichetto no es Mauro Zárate"

Jorge Asís opinó sobre el salto de Miguel Ángel Pichetto hacia la fórmula de "Juntos con el cambio", en la que será precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Al respecto, el analista político consideró que el rionegrino vio la debilidad de Cambiemos, supo aprovecharla, y aseguró que en poco tiempo "será insistituible".

"Piichetto percibió la insustancialidad de Cambiemos y con muy poco se va a hacer insustituíble muy pronto, prácticamente va a copar la parada. Él conoce de esto, tiene mucha gimnasia al respecto. Ya está en la reunión de gabinete, la estrella del Gobierno Cambiemos hoy es Pichetto sin empezar", sostuvo el escritor este jueves 13 de junio, al ser entrevistado por Gustavo Sylvestre en el programa Minuto1 que se emite por C5N.

"El vio que había un vacío. Cambiemos estaba con una debilidad estremecedora del punto de vista político. Lo que hicieron es ‘ensanchar’ porque no tenían nada. En ese vacío, cualquiera con tres o cuatro ideas sólidas se convierte en estrella", opinó el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes.

Asís opinó que Pichetto aparece ahora como "el gran crítico del kirchnerismo cuando se quedó los 12 años". Y comentó que el senador "pensó que estaba postergado, y hoy "es el hombre providencial". "Los peronistas no tienen que ser como los hinchas de Vèlez y Pichetto no es Mauro Zárate", lanzó después. Y agregó: "Yo lo conozco a Pichetto, no me sorprende que haya dado este salto".

En ese punto, el escritor analizó que la jugada del exjefe de bloque del PJ se anticipó desde hace tiempo, y que "se veía venir" desde que viajó a Estados Unidos y "averiguó qué era lo que había que decir en allá para quedar muy bien, y lo cumplió con mucha eficiencia", en referencia al viaje del rionegrino donde mantuvo reuniones con bancos y fondos de inversión de Wall Street.

Asís consideró que la decisión electoral de Cambiemos fue equivalente a la de Cristina Fernández de Kirchner al correrse de la postulación presidencial para ungir a Alberto Fernández en ese lugar: "La doctora designa a un operador sin gran poder territorial. Pichetto tiene menos territorio que una maceta, con algunos problemas en torno a su futuro inmediato en la mesa del peronismo perdonable".

Respecto de la fórmula opositora Fernández-Fernández, el analista opinó que la senadora de Unidad Ciudadana "no lo salva a Macri cuando sale como número dos". "Toda la discusión era si es o no es ella. Ni es ni deja de ser. Si era ella, si ella en ese momento decía soy candidata a presidente de la república, no quedaba un dólar en la Argentina. No quedaba nada. Esto terminaba en una asamblea legislativa", remató.

