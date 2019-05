Alberto Fernández: "No hay necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización del aborto"

El precandidato presidencial Alberto Fernández fue consultado durante una entrevista realizada en Río Gallegos, acerca de su postura ante la interrupción voluntaria del embarazo y aseguró: "No hay necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización del aborto".

“A mí me parece que es un tema que parte a la Argentina en dos, y los temas que dividen no son buenos temas (...). Hay que tal vez hablarlo un poco más, educarnos un poco más. Me parece que no debería ser un delito y eso podríamos empezar a trabajarlo, sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es algo que divide mucho a los argentinos", opinó el exjefe de Gabinete en declaraciones en diálogo con el medio local Tiempo Sur, en su paso por esa ciudad días atrás.

Luego, consultado por el medio La Opinión Austral acerca de si en caso de llegar a la presidencia, el aborto sería legal, seguro y gratuito, Fernández indicó: "Yo siempre he dicho, no es nuevo, hace 20 años enseño Derecho Penal y hace 20 años que despotrico con la que idea que el aborto sea un delito. Es increíble que eso ocurra. El aborto es un problema de la salud publica y hay que encontrarle una solución".

Ante estos dichos, la actriz Carla Peterson, integrante del colectivo feminista de Actrices Argentinas, expresó su fastidio en Twitter por las palabras del político peronista: “¿Le parece rápido? ¿Los años de lucha que llevamos las mujeres? Si los hombres fueran los que abortan, seguramente comprarían una pastilla en la estación de servicio”, manifestó.

La postura de Fernández difiere de la de su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2018 votó, en su rol de senadora, a favor de la despenalización del aborto, y según ella misma reveló en su libro Sinceramente, su hija Florencia Kirchner fue quien la hizo pensar el tema de una manera diferente.

"Los pibes una vez más advierten el cambio de época y demandan ser escuchados, por eso las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a las calles, verlas discutir esta sociedad patriarcal, fue conmovedor", precisó la exmandataria al exponer en el Senado en agosto.

En ese sentido remarcó: "Algunos creen que el verdadero problema es la pobreza, también que la discriminación que sufre el colectivo femenino tiene a este tema (del aborto) como uno de sus problemas, pero no el único, porque la relación asimétrica, los abusos de poder y otros temas del patriarcado son igual de importantes, y no solo le pasa a los pobres, también a las mujeres de clase media y clase alta".

