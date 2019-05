Alberto F. dijo que no va a indultar a Cristina: "El que lo piensa es un estúpido"

Luego de sus polémicos dichos contra la Justicia y su crítica al juez Julián Ercolini por haber enviado a Cristina Kirchner a juicio oral en la causa "Vialidad", el ex jefe de Gabinete y flamante candidato a Presidente en el kirchnerismo, Alberto Fernández, aseguró que no le dará un indulto a la expresidenta.

"El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie", manifestó en una entrevista con Telenoche luego de que críticos de la fórmula Fernández-Fernández aseguraran que el verdadero plan electoral del kirchnerismo era que Alberto indultara a Cristina una vez llegado a la Presidencia.

"Si me toca ser Presidente, yo me voy a ocupar de que el primero que tenga un desliz se haga cargo de lo que hace. Para atrás es un tema judicial. Y espero que la Justicia lo resuelva", señaló tras sus críticas a los jueces. Asimismo, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner manifestó que la "Argentina no soporta la corrupción".

Tras las críticas a los jueces, Alberto F. apuntó contra el Consejo de la Magistratura

Ayer, el precandidato presidencial le había apuntado a Ercolini por juicio oral contra Cristina Kirchner por supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. "No sé por qué la corporación judicial reaccionó de ese modo. Quizás es porque saben lo que han hecho. Cristina está sentada en el banquillo porque un juez le echa la culpa de haber mandado proyectos de leyes de presupuesto y de haberlos promulgado después, y eso lo firmó Ercolini", había expresado en declaraciones al programa Minuto Uno conducido por Gustavo Sylvestre que se emite por C5N.

En ese sentido, también apuntó contra el Consejo de la Magistratura: "Hay que modificarle todos los procedimientos". Al tiempo que afirmó: "Hablo de revisar las sentencias, porque puede ser que se hayan cometido enormes injusticias y que alguien tenga que revisar por qué se han cometido. Cuando vemos que un juez dispone la libertad de alguien y esa persona mata o viola, ¿qué ocurre? La gente se escandaliza. Ahora, cuando aparece un juez y mete presa a una persona porque considera que tiene poder residual, ¿eso no es un abuso enorme?".

Alberto Fernández: "Hay jueces que van a tener que dar explicaciones"

Por otro lado, Fernández dijo que no quiere que "Cristina se quede 4 años tocando la campanita (en el Senado)". "Tiene mucho para dar, muchas ganas de ayudar y, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer las cosas bien", prometió Fernández. "Se me hace imposible pensar que (Cristina Kirchner) no esté en el centro del escenario político. Tenemos que recuperar el sentido de equipo y ahora en el equipo me tocó jugar de 9", señaló.

E.D./D.S.