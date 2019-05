Tras las críticas a los jueces, Alberto F. apuntó contra el Consejo de la Magistratura

El precandidato a presidente Alberto Fernández volvió a pedir este martes la unidad de la oposición "en contra de Macri" y sostuvo que la fórmula que encabeza junto a la senadora Cristina Kirchner "es una fórmula antigrieta"."Ella ha pensado que yo puedo ayudar más como candidato a presidente", manifestó y aseveró: "Si alguien hizo algo por la grieta fue Cristina. Esta es una fórmula antigrieta".

"Una de nuestras prioridades es ofrecer una alternativa en conjunto contra la que Macri propone y sería ideal que toda la oposición se una. Otros piensan que es mejor la soledad, sin darse cuenta de que esa soledad es absolutamente funcional al gobierno", manifestó.

"Yo estoy para hablar con todos", dijo en este sentido. "Macri va a dejar una Argentina desastrosa, tenemos que entender que todos debemos hacer el esfuerzo de estar juntos para optimizar nuestra inteligencia y encontrar soluciones", dijo.

Alberto Fernández: "Hay jueces que van a tener que dar explicaciones"

El ex jefe de Gabinete habló, además, de sus dichos sobre los jueces que causaron revuelo en el Poder Judicial. "No sé por qué la corporación judicial reaccionó de ese modo. Quizás es porque saben lo que han hecho. Cristina está sentada en el banquillo porque un juez le echa la culpa de haber mandado proyectos de leyes de presupuesto y de haberlos promulgado después, y eso lo firmó Ercolini", expresó en declaraciones al programa Minuto Uno conducido por Gustavo Sylvestre que se emite por C5N.

Y continuó: "Hablo de revisar las sentencias, porque puede ser que se hayan cometido enormes injusticias y que alguien tenga que revisar por qué se han cometido. Cuando vemos que un juez dispone la libertad de alguien y esa persona mata o viola, ¿qué ocurre? La gente se escandaliza. Ahora, cuando aparece un juez y mete presa a una persona porque considera que tiene poder residual, ¿eso no es un abuso enorme?", sostuvo.

En este marco, Fernández sostuvo que no cree necesaria la amplicación de la Corte Suprema, aunque reveló que sí modificaría el Consejo de la Magistratura. "Hay que modificarle todos los procedimientos", opinó al tiempo que cuestionó las críticas del ministro de Justicia Germán Garavano al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. "El ministro de Justicia presionando a un juez para que se vaya, eso sí que no lo he visto nunca", lanzó.

En cuando a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) consideró que "hay que cambiarla de cuajo". "Sobre el final de su mandato Cristina hizo el esfuerzo de rearmar la AFI y la dotó de una transparencia que Macri le quitó", sostuvo.

A tres días de su postulación, Alberto F. fue denunciado en tribunales

"Una de las medidas de Cristina fue transparentar los fondos, pero lo primero que hizo Macri fue poner a un amigo con el que vendía jugadores de fútbol y volvió secretos todos los fondos. Pienso que lo hizo para pagarle a personajes como los D'Alessios", razonó. "Ahora debe haber alguien buscando alguna mancha negra en mi vida, es lo único que saben hacer", bromeó.

En cuanto a la economía, Fernández afirmó que "estamos en default". "Y esto es por culpa de Macri, por eso el fondo nos prestó 57 millones de dólares". El precandidato a presidente también se refirió al "cepo" al dólar instaurado durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner y sostuvo que si bien "frustró muchas inversiones" el costo de su implementación fue "infinitamente menor que la solución de Macri" quien cubrió la demanda de dólares tomando deuda.

"El cepo frustró muchas inversiones y generó un problema en el manejo de la economía", reconoció el precandidato. Sin embargo, cuando Macri tuvo el mismo problema lo que hizo fue pedir dólares prestados para poder cubrir la demanda. Ahora, cuando uno revisa qué ha sido mas pernicioso, claramente es lo que hizo Macri, esto no es una reivindicación del cepo, pero ese costo fue infinitamente menor que la solución de Macri", expresó.

M.S./D.S.