Garavano acusó a Alberto F. y a Cristina Kirchner de querer eliminar la Justicia

El ministro de Justicia Germán Garavano celebró este martes el inicio del primer juicio oral contra la expresidenta Cristina Kirchner y negó que exista persecución política contra el ex mandataria y actual precandidata a vicepresidenta.

"Lograr que los casos lleguen a juicio oral es la gran deuda que ha tenido la justicia. Es la mejor oportunidad para el derecho de defensa y para que la comunidad vea si se está haciendo justicia", expresó el ministro en declaraciones al programa Va de vuelta conducido por Romina Manguel y que se emite por AM 870.

En este sentido, agregó: "Persecución política en el juicio de Cristina Kirchner no hay. El tribunal oral deberá decidir si la acusación del fiscal es suficiente, y dirimir si existieron hechos de corrupción".

Garavano también se refirió a los dichos de Alberto Fernández, quien días atrás en una entrevista en el programa Corea del Centro que se emite por Net TV, declaró que "algunos jueces van a tener que dar explicaciones por las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno", en referencia a prisiones preventivas y procesamientos que a su criterio fueron arbitrarios e irregulares.

"Eso es lo que marca la diferencia entre los dos gobiernos. Cuando hay algo que no nos gusta nosotros no hacemos ataques personales", aseguró el ministro, quien además acusó a algunos sectores del kirchnerismo de querer eliminar la justicia.

"Ya lo dijeron (Mempo) Giardinelli y (Eugenio) Zaffaroni, ellos quieren eliminar el Poder Judicial como poder independiente", profundizó y repitió la comparación: "Este gobierno es respetuoso de la justicia, aunque a veces no comparta".

Asimismo, el ministro aseguró que "jamás" le pidió a un juez que avance con una causa, algo que a su criterio, "sí lo hizo el gobierno anterior". "Yo he sido siempre tildado de naif, de que los jueces no me quieren, de que no hablo con la justicia, y la verdad es que yo hago mi trabajo y dejo que la justicia actúe", se defendió.

Sobre el final, Garavano también se refirió a los dichos del actor Dady Brieva sobre la liberación de presos políticos. "En la Argentina no hay presos políticos, las personas están detenidas por condena o por una prisión preventiva", manifestó y agregó: "Estos jueces que tienen estas causas fueron designados en gobiernos anteriores. Es importante empezar a distinguir esto".

