Sin saludos y con gesto adusto, cómo fue la primera audiencia de Cristina Kirchner

por Cecilia Devanna

Sin saludar, ni cruzar mirada con nadie, Cristina Fernández de Kirchner ingresó hoy a la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Fue para ser juzgada en el caso por el presunto direccionamiento de la Obra Pública en favor de Lázaro Báez. El debate, que la semana pasada estuvo a un paso de la suspensión, marcó el debut de la ex mandataria en el banquillo de los acusados. Frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, CFK quedó ubicada en la tercera fila de la sala, flanqueada por sus defensores Carlos Beraldi y Ary Llenorvoy. La audiencia del día duró tres horas, en tanto que el juicio se reanudará el próximo lunes a la 9.30 de la mañana, cuando se continuará con la lectura de la elevación.

Vestida con un blazer azul, peinada y maquillada a la perfección, y totalmente seria, la ex mandataria usó de forma casi permanente durante el transcurso de la audiencia su teléfono celular, en el que no dejaba de teclear. Con un gesto típico de ella, se movió el pelo en reiteradas ocasiones al tiempo que habló con Beraldi, el hombre que lleva adelante todos sus frentes judiciales.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques fue realizada por los secretarios del TOF. Allí se fue describiendo las maniobras investigadas y el rol de los distintos involucrados en el caso, entre quienes están además de CFK, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros.

Se llegó a la lectura de casi 90 de las más de 500 páginas, por lo que se estima que el total demandará cuatro o cinco audiencias más. Si bien este paso muchas veces es abreviado por decisión consensuada de las partes, en esta oportunidad se leerá completa para evitar conflictos a futuro.

En la causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Báez, en la provincia de Santa Cruz. En el caso, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta en este expediente en diciembre de 2016, cuando también le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. "Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país", escribió entonces el magistrado en su fallo.

Sentada cerca del blindex que separa el área de la audiencia, CFK tenía desde el área del público la presencia en su apoyo de figuras como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Taty Almeida, de Madres, al periodista Horacio Verbitsky, al ex secretario de Seguridad Sergio Berni y los legisladores Eduardo “Wado” De Pedro, Rodolfo Tailhade, y Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

Con una puntualidad atípica en Comodoro Py, el debate comenzó a las 12, la hora pautada. CFK entró y no saludó a nadie. Su seriedad contrastó con la sonrisa con la que unos minutos antes miró al ingresar a los manifestantes que se autoconvocaron en los alrededores del edificio del barrio de Retiro. Estaban lejos, el vallado perimetral impuesto en la zona no permitía que se acercaran. Entró, como siempre, en el auto de su custodia, por la calle Costa Brava, a metros del ingreso directo a la sala más grande de Comodoro Py. Ya había estado dos veces. Una en el primer juicio por el atentado a la AMIA y luego como testigo en el caso por el encubrimiento del mismo.

Adentro ya estaban Báez y Santiago Carlos Kirchner, que habían sido trasladados desde el Penal de Ezeiza y De Vido desde Marcos Paz. Los tres quedaron sentados juntos y custodiados por miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), de quien están a disposición. De los tres, solo Kirchner, primo hermano del ex presidente, está preso por este caso.

En el lugar ya estaban los restantes acusados, que llegaron al debate en libertad. Distribuidos en distintos lugares estaban: Nelson Periotti, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.

Por su lado, estaba José López. El exsecretario de Obra Pública es un personaje incómodo para el kirchnerismo. No sólo por la imagen que brindó en junio de 2016, en el convento de General Rodríguez, sino por sus dichos posteriores. Imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, está desde agosto pasado en el Programa de Protección de Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sus declaraciones le valieron su ingreso al Programa y varios enemigos en el kirchnerismo, donde ya no era apreciado. Por ese mismo motivo hoy estuvo en el área cercana a las querellas y la fiscalía, y no junto al resto de los acusados.

Antes de empezar, De Vido y Báez cruzaron algunas palabras y risas, al tiempo que hablaban con sus defensas encabezadas por Maximiliano Rusconi y Víctor Hortel, respectivamente. Rusconi fue el protagonista del único momento tenso del día al plantear una serie de nulidades cuando todavía no se había abierto esa posibilidad por parte del tribunal. Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, que llevará adelante el caso, le hizo saber que no estaba permitido en ese momento y Rusconi insistió. Gorini fue terminante y Rusconi arremetió en su contra al momento de salir de la audiencia, pasadas las tres de la tarde. Para entonces, la primera jornada del juicio contra CFK ya había terminado. La continuación será el lunes a las 9:30 hs.

La proyección del juicio

Se espera que el juicio dure entre 12 y 18 meses. por lo cual en Comodoro Py nadie desconoce que se empieza juzgando a una senadora y se puede terminar, eventualmente, condenado a una vicepresidenta en ejercicio. Por lo que en el edificio de Retiro no hay dudas de que gran parte de la campaña electoral se dirimirá allí.

CD CP