Apartado de los otros acusados, José López se mostró sonriente en el comienzo del juicio

por Cecilia Devanna

Solo y separado de los restantes 12 acusados, así quedó ubicado este mediodía en la sala de audiencias, José Francisco López. Fue en el marco del comienzo del primer caso que involucra a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, y en el que el ex Secretario de Obra Públicas, también está procesado. A cada lado tenía a sus defensores oficiales. De personalidad cambiante, se mostró sonriente cada vez que las cámaras lo enfocaron.

López está detenido desde hace casi tres años luego de brindar una de las fotos más polémicas de la historia de la corrupción local. Fue la que lo mostró con bolsos cargados de cerca de nueve millones de dólares y armas, en medio de la madrugada, en un convento de General Rodríguez.

En la Sala AMIA -donde se lleva adelante el primer juicio que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados- López quedó sentado en el área reservada a las querellas y la fiscalía, es decir, a un pequeño pasillo de por medio de la sillas en las que están ubicados los restantes 12 acusados. Entre ellos no sólo está CFK sino también Julio De Vido y Lázaro Báez, junto a gran parte de la cúpula mayor del desaparecido ex Ministerio de Planificación.

El ex funcionario es un personaje incómodo para el kirchnerismo. No sólo por la imagen que brindó en junio de 2016, sino por sus dichos posteriores. Imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, está desde agosto pasado en el Programa de Protección de Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sus declaraciones le valieron su ingreso al Programa y varios enemigos en el kirchnerismo, donde ya no era apreciado.

A eso se suma que recientemente, en la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, López insistió en que el origen del dinero que él encontraron, era de la política. Allí su defensora - también oficial- hizo hincapié en la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los "cuadernos", donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los bolsos con el dinero "los recibió de Fabián Gutiérrez" y por "indicación de Daniel Muñoz", el fallecido secretario de Néstor Kirchner, que también fue asistente de la ex mandataria. "La tenencia de cualquier activo por parte de mi defendido no significa que sea parte de su patrimonio", sostuvo.

