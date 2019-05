por Pablo Corso Heduan

“Hay que seguir la vida. Pero espero que todo sea para mejor”. Los siete alumnos de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena de la Universidad de Buenos Aires fueron, sin saberlo, los testigos privilegiados de un hecho histórico.

Una semana después del llamado de Cristina Kirchner a Alberto Fernández, en el que le solicitaba una reunión de manera urgente para anunciarle que iba a delegar en él la conducción de la fórmula presidencial para que compita como precandidato a presidente en las elecciones, el exjefe de Gabinete retornó este miércoles a la Facultad de Derecho y compartió con sus estudiantes todo el detrás de escena de la bomba política de la que implícitamente habían formado parte siete días atrás.

Tras ser recibido con un cerrado aplauso, Fernández abrazó uno por uno a los alumnos de su cátedra y cosechó en su mayoría un “Yo te voto”, pese a que el propio docente le señaló a PERFIL que durante sus clases todos pueden opinar libremente. Antes de comenzar a tratar los temas pautados por la currícula, Alberto Fernández explicó al detalle cómo había sido la llamada de la expresidente y se disculpó por “haber estado tan pendiente del celular”.

“En la clase del último miércoles, Cristina me mandó un mensaje para que fuera a verla. Me dijo: tengo que hablar con vos hoy. Y yo le respondí que estaba en el medio de una clase. Hoy puedo decirles que era Cristina la que me escribía sin parar”, relató ante las risas de los estudiantes. Al finalizar la clase sobre Autorías y coautorías en el delito penal, el docente, devenido en precandidato a presidente, se detuvo para hacer selfies, chistes y hasta firmar ejemplares de Sinceramente, el libro de la candidata a vicepresidente de su espacio, Cristina Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner: ¿Es Perón o es Isabel?

Antes de continuar con su intensa agenda pública como candidato, y a la espera de la realización del acto lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, que podría suceder el próximo 25 de mayo en la localidad bonaerense de Merlo, Alberto Fernández analizó las estrategias de la oposición y reforzó la apertura de su espacio para recibir a Roberto Lavagna y a Sergio Massa.

Sobre la cumbre que mantuvieron Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey y el propio Massa, con la llamativa ausencia de Roberto Lavagna, Fernández se mostró optimista en sumar al exministro de Economía de Néstor Kirchner. “Me gustaría que Roberto sea un colaborador nuestro. ¿Quién no quiere tenerlo a Lavagna dentro de un gobierno? Creo que él no está con nosotros porque tiene preconceptos. No creo que sea la figura de Cristina (Kirchner) la que desaliente su acercamiento a nosotros. Los argentinos hemos pasado 10 años difíciles, en donde nos hemos desencontrado demasiado. Es hora de ponerle fin a eso, a ese desencuentro”, le diagnosticó a PERFIL.

Marcelo Tinelli respondió a la convocatoria de Schiaretti: "Es un honor, al 'gringo' lo admiro"

Con respecto a la figura de Massa, Alberto Fernández recordó la amistad que mantienen desde hace años y también lo invitó a sumarse a una gran interna peronista. “Sergio (Massa) es mi amigo. No sé si hago bien o mal en decirlo: yo tengo un muy buen trato con él, desde siempre. Hablar con Sergio es como hablar con mi hermano. Si él se quiere sumar a nuestro armado, yo sería un tipo feliz”, aseguró.

CP