"He recuperado a una amiga", y otras frases de Alberto F. en Santa Cruz

El precandidato a presidente Alberto Fernández eligió la ciudad de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, como su primer destino de campaña. Allí compartió un acto junto a la gobernadora Alicia Kirchner con quien repasó sus años al lado de Néstor y dejó contundentes frases sobre su relación con Cristina Kirchner, la deuda con el FMI y su deseo de unas gran PASO del peronismo en las que participe Alternativa Federal.

A continuación, las mejores frases de Alberto Fernández en Santa Cruz:

1 - "Lo bueno es que he recuperado una amiga y no saben lo contento que eso me pone. Cristina Kirchner y Alberto Fernández volvieron a reconstruir el equipo que alguna vez fueron. Y en este equipo me ha tocado este rol. Pero es un equipo en el que trabajamos codo a codo. A Cristina la voy a escuchar siempre porque es el centro político de la Argentina, y no saben la tranquilidad que da que una persona de la trascendencia de Cristina lo esté apoyando a uno".

2 - "En estos días dicen que soy el Cámpora de Cristina. Es raro, porque hace una semana yo tenía un extraño poder que hacía que ella escriba libros y la disfrazaba de algo que no era. Y de repente ese poder desapareció y me convirtieron en un tarado obediente. Ninguna de las dos cosas son ciertas: nunca convertí a Cristina en nada y tampoco yo soy un tipo obediente".

3 - "Néstor fue el mejor presidente que tuvo la democracia".

4 - "Ser mejores que Macri no cuesta nada, el desafío es ser mejores de lo que fuimos".

5 - "Por momentos siento que esto es mucho peor que aquellos años. Cuando llegamos Duhalde ya había apagado el incendio, nosotros teníamos que levantar desde las cenizas, pero alguien había apagado el incendio y la historia debe reconocérselo".

Lo que no se vio de la visita de Alberto Fernández a Alicia Kirchner

6 - "Hoy estamos técnicamente en default. Si no hubiera venido el FMI a socorrernos estaríamos en default. La deuda con el FMI era menor al 10% (en 2003). Hoy es superior al 35%. Vamos a tener que usar el ingenio, porque el país asumió un compromiso que tiene que cumplir. Todos tienen que saber que nuestro espíritu es cumplir".

7 - "Este momento penoso que estamos viviendo no es el punto final de nuestras vidas. Los chinos dicen que las crisis son oportunidades, hemos tocado fondo, quizás sea el momento que empecemos a salir, y para salir tenemos que aprender mucho de lo que hicimos. Me encanta la consigna 'vamos a volver' porque nos llena de fuerza, ¿pero para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores".

8 - "A Cristina y a Alberto les pasó lo mismo que a miles de argentinos que un día se pelearon por política. La diferencia es que ellos salían en los diarios".

9 - "Ojalá que podamos entender que tenemos que estar todos juntos en el mismo espacio. Si no nos ponemos de acuerdo, vayamos a una PASO y dejemos que la gente decida. Ojalá que vengan. Son bien recibidos".

10 - "No hubo un gobierno más progresista que el de Cristina para otorgar derechos. Tenemos que seguir otorgando más derechos a las minorías".

M.S./D.S.