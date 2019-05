La campaña de Alberto comenzó con elogios a Néstor y a Duhalde en Santa Cruz

El precandidato a presidente Alberto Fernández inició este lunes su campaña en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner, donde aseguró que no será un "títere" de Cristina Kirchner y dijo: "vamos a volver para ser mejores". Asimismo, dedicó elogios a los expresidentes Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.

"Néstor fue el mejor presidente que tuvo la democracia", afirmó al recordar su llegada al poder en el año 2003, y siguió: "Por momentos siento que esto es mucho peor que aquellos años. Cuando llegamos Duhalde ya había apagado el incendio, nosotros teníamos que levantar desde las cenizas, pero alguien había apagado el incendio y la historia debe reconocérselo", expresó.

"Hoy estamos técnicamente en default. Si no hubiera venido el FMI a socorrernos estaríamos en default. La deuda con el FMI era menor al 10% (en 2003). Hoy es superior al 35%", comparó y continuó: "Vamos a tener que usar el ingenio, porque el país asumió un compromiso que tiene que cumplir. Todos tienen que saber que nuestro espíritu es cumplir".

En esta línea, siguió: "La Argentina no lo va a lograr si no pone de pie a su economía. No hay otro modo. Lo otro es hacer lo que se hizo estos años, que es pedir plata cuando llega la hora de pagar".

El intendente de Ushuaia, Walter Vouto, junto a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

"Este momento penoso que estamos viviendo no es el punto final de nuestras vidas. Los chinos dicen que las crisis son oportunidades, hemos tocado fondo, quizás sea el momento que empecemos a salir, y para salir tenemos que aprender mucho de lo que hicimos. Me encanta la consigna 'vamos a volver' porque nos llena de fuerza, ¿pero para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores", expresó el exjefe de Gabinete.

Y continuó: "En estos días dicen que soy el Cámpora de Cristina. Es raro, porque hace una semana yo tenía un extraño poder que hacía que ella escriba libros y la disfrazaba de algo que no era. Y de repente ese poder desapareció y me convirtieron en un tarado obediente. Ninguna de las dos cosas son ciertas: nunca convertí a Cristina en nada y tampoco yo soy un tipo obediente".

Martín Pérez, Rosana Bertone, Alberto Fernández, Walter Vuoto, Alicia Kirchner, Pablo González y Carlos Linares.

Fernández habló además de su relación con Cristina: "A Cristina y a Alberto les pasó lo mismo que a miles de argentinos que un día se pelearon por política. La diferencia es que ellos salían en los diarios", dijo refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

"Cuando digo que tal vez Cristina esté más madura, no es que ha crecido, sino que ha revisado lo que pasó y como dijo en el video del sábado, se da cuenta de que la Argentina es otra y el mundo es otro", y agregó: "Lo bueno también es que he recuperado a una amiga y no saben lo contento que eso me pone".

Alberto Fernández junto a Alicia Kirchner y Rocío García, ministra de Salud de Santa Cruz y expareja de Máximo.

Alberto Fernández y su vínculo con Cristina Kirchner: "Nos peleamos mucho pero nos reencontramos"

En otro orden, Fernández hizo un llamado a la unidad y aseguró que "tenemos que dejar de mirarnos el ombligo". "La Argentina necesita que todos tiremos para el mismo lado, y lo que tenemos que hacer es convocar a todos y decirles que colaboren", planteó en una clara alusión al peronismo enrolado en Alternativa Federal.

"Ojalá que podamos entender que tenemos que estar todos juntos en el mismo espacio. Si no nos ponemos de acuerdo, vayamos a una PASO y dejemos que la gente decida", analizó, y agregó: "Ojalá que vengan. Son bien recibidos".

