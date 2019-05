Alberto Fernández empezó su campaña: "Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora"

Bastó un tuit de Cristina Kirchner para que Alberto Fernández se convirtiera en el hombre más buscado. De repente cada paso suyo tiene a una nube de cronistas siguiéndolo. Confirmado como precandidato a presidente con la senadora Cristina Kirchner, que promete ser su vice, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner brindó su primer reportaje ya como candidato al diario Página 12, ocasión en la que habló de diálogo, de consensos, fue duro con el Gobierno de Mauricio Macri y esbozó los primeros lineamietos de su campaña. El primer sello que debe sacarse de encima Alberto F. es el de la histórica frase peronista "Cámpora al Gobierno, Perón al poder",, que reduciría su papel a mero rol de cumplir las órdenes de CFK, y al respecto señaló "ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora. Y además Cristina lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente”.

Sobre la propuesta de la ex mandataria de situarse como vice en la fórmula de Unidad Ciudadana, Alberto F. aseguró que "fue sorpresiva”, considerando que la ex presidenta "tenía todas las condiciones para llegar a la presidencia y competir. Esto fue sorpresivo porque no lo esperaba. Pero habla muy bien de Cristina”.

"Cuando tuve diferencias con Cristina, me fui; cuando tuve que criticarla, la critiqué; y cuando tuve que reencontrarme, me reencontré", señaló Fernández, precisando que con Cristina han "tenido muchas diferencias", pero que "gracias a Dios nos pudimos reencontrar en el afecto".

“Tengo un espíritu muy constructivo. La verdad es que siempre me postergué. La verdad es que yo no hice nada para ser candidato. Cuando empecé la tarea de unir partes me autoimpuse la idea de no ser candidato para hablarle a todos de la unidad y que nadie piense que estaba hablando a favor mío. Y la política la concibo así: un acto generoso que debe servir al conjunto”, le dijo Alberto F. al diario Página 12.

Esta mañana el flamante candidato habló brevemente con los periodistas que lo esperaban frente al edificio donde vive, en Puerto Madero, ocasión en la que mostró su molestia por ese acoso que sufre a cada paso en las últimas horas.

"Entiendo que los diarios tienen que llenar páginas de política, pero por favor déjenme seguir con mi vida diaria. Esto (por el movimiento) molesta también a los vecinos, que no dicen nada por respeto, pero una cosa es la actividad política y otra la vida privada", les dijo este domingo Fernández a los cronistas.



En ese agitado contacto dominical con los hombres de prensa, Fernández recordó "como jefe de gabinete nunca tuve chofer y nunca tuve custodia, espero poder seguir así". "Ustedes deben entender que uno también tiene su vida y tienen que respetarla, agregó, insistiendo en "me dejen vivir mi vida un poco". Igualmente contestó algunas preguntas, reiteró "Massa es mi amigo", cuando le dijeron que Guillermo Moreno "es crítico" con su figura respondió "no es importante, yo también soy crítico de la suya", y evitó poner fecha al primer acto político en el que aparecerá ya como candidato con Cristina: "no tengo ni idea de eso, recién estuve chateando alguna cosa con ella, pero no nos hemos sentado a hablar con Cristina luego de su anuncio".

Volviendo a reportaje que concedió a Página 12, Fernández recordó que hasta el anuncio de CFK él "no estaba en competencia" para las elecciones de octubre y que tenía como propósito "unir al peronismo", pero que Cristina consideró que él podía ser “la persona que llevara adelante los 4 años que vienen a Argentina”.

“Para mi es una enorme tranquilidad que Cristina esté en la fórmula”, agregó Fernández. Ayer, algunas horas después del anuncio de CFK de la candidatura con ella como vice, el presidente Macri había aparecido en un acto señalando, sin nombres, que "volver al pasado sería autodestruirnos", en obvia alusión a CFK, palabras que Alberto Fernández replicó en la nota de Página 12, indicando: “Lo que Macri dice es pueril porque nada es más destructivo para la Argentina que el macrismo en el poder. Lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como trabajaron años antes. Que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza. Estoy seguro que nada de lo que tenga que hacer va a entrar en contradicción con Cristina, nada porque sé cómo piensa, todo lo demás son fantasmas que van a levantar”.

DR/H.B.