Nervioso, Alberto Fernández cruzó a Jonatan Viale por su pelea con Mercedes Ninci

El periodista Jonatan Viale entrevistó por radio La Red al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Lo que en un principio debía ser una nota centrada en la campaña electoral y la visita del exjefe de Gabinete de Néstor Kirhcner a Córdoba para conseguir el apoyo del gobernador Juan Schiaretti se convirtió en una tensa y picante charla.

Todo empezó este miércoles 10 de julio cuando el conductor le preguntó al dirigente peronista por el enfrentamiento que había tenido a la mañana con la periodista Mercedes Ninci en los tribunales de Comodoro Py después de presentarse a declarar como testigo en la causa por el Memorándum con Irán.

La movilera le hizo algunas preguntas respecto a sus declaraciones con Nelson Castro a lo que Fernández le contestó: "Tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del pacto (...) Pero por qué no leés además de escuchar, ¿dale? Te pido que no me interrumpas. Dejame que te conteste. Tratá de leer". Ante la insistencia de la periodista, el postulante presidencial se molestó: "Mercedes, ¿por qué no hablás en serio una vez? Ya te contesté. Dejá hablar a tus compañeros, ¿dale?". Luego volvió a dirigirse a ella antes de dar por concluida su conversación con los medios: “No preguntes siempre lo mismo. Perdés seriedad".

Al inicio de la nota, Viale hizo referencia a ese intercambio y la tensión empezó a escalar. “En Argentina pasan un montón de cosas. Que estemos discutiendo la pelea con Mercedes Ninci es ridículo. Si querés le dedicamos un rato, si te interesa tanto”, lanzó Fernández.

El conductor radial expresó: “La verdad que no me interesa a mí, me interesa que te lleves bien con el periodismo”. El precandidato le contestó: “Si empezamos así no tiene sentido, vos definí también, dale... ¿Qué otra definición tenés? ¿Que me llevo mal con el periodismo? No me llevé mal con Mercedes Ninci, que después le escribí y le dije que estaba diciendo algo que no era cierto. Es muy simple, yo detesto ese modo de dar conferencias de prensa, sé que es el trabajo de ustedes y ustedes tienen que llevar una declaración mía a los medios. Es imposible hablar cuando alguien te está gritando cosas al lado”.

Tras lo cual, Fernández planteó. “Te hago una pregunta, hace muchos años hablamos, ¿yo alguna vez les dije a ustedes 'voy a hablar pero no me pregunten de esto'?”. “No, y espero que si sos Presidente siga así, pero tu compañera de fórmula…”, le retrucó Viale.

Yo guardo respeto por el trabajo de ustedes, pero como ustedes opinan yo también opino, con el respeto que se merecen, reprocho Fernández

“¿Por qué voy a cambiar yo? Si lo hacía mi compañera de fórmula, lo hacía ella, no yo. Me siento muy maltratado cuando me preguntan esto. Es una pregunta poco honesta”, manifestó. El periodista indicó: “Es una pregunta poco honesta porque del otro lado está Cristina, y vos sabés lo que es tenerla del otro lado con el periodismo”.

“Yo guardo respeto por el trabajo de ustedes, pero como ustedes opinan yo también opino, con el respeto que se merecen. Punto y a parte. Lo que digo es que no construyan esta historia porque es falsa y ustedes lo saben mejor que nadie”, reprochó Fernández.

“Mi pregunta es si no se van a repetir esos viejos errores, del kirchnerismo persiguiendo periodistas”, expuso Viale, a lo que el postulante presidencial sentenció: “¿Yo cometí esos errores? Entonces no me pidas que no los cometa cuando no los cometí”. Después del debate sobre la relación del Ejecutivo y los medios, en la entrevista también hablaron de temas económicos y de la campaña pero el malestar del precandidato del Frente de Todos no desapareció y se hizo presente en más de una ocasión.

B.D.N./FeL