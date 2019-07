El reportaje a Guillermo Nielsen generó ruido en la formula K

Las palabras de Guillermo Nielsen en el largo reportaje de Jorge Fontevecchia del Diario PERFIL, este domingo 14 de julio, generaron tensión en el kirchnerismo y hubo, además, repercusión en las redes. Lo que más roces provocó fue la calificación de NIelsen a Axel Kicillof de "ignorante", por su desempeño en el manejo de la renegociación de la deuda con los holdouts cuando era ministro de Economía.

Alberto Fernández tomó distancia de lo que dijo Nielsen. "Si esa es su opinión (sobre Kicillof) la respeto pero no estoy para nada de acuerdo". El precandidato a presidente del kirchnerismo sostuvo, incluso, que él "no tiene referentes económicos". Así aludió a la forma en que fue presentado Nielsen en el reportaje.

En declaraciones a Radio 10, en el programa "Secreto de Sumario", ya con las repercusiones del reportaje de Diario PERFIL repicando en portales y redes, Fernández se distanció esta mañana públicamente de Nielsen, tratando de bajarle el tono al asunto al considerar que "debe ser una rencilla de economistas". "No participo en estas rencillas", aclaró el candidato K. Luego aclaró que él "no tiene esa visión de Axel".

"Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico. Guillermo acompaña con alguna información precisa que le pido sobre el tema deuda, pero es la opinión de Guillermo y no la mía. Quisiera que me dejen a mí decidir quienes son los que pueden hablar por mí, no que lo decidan los diarios. Nielsen no es referente mío. Tengo la mejor opinión de Axel. Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia", remarcó Fernández.

Radio Perfil también se ocupó del tema esta mañana y subió el audio completo de la entrevista de Nielsen con Fontevecchia, que podrá verse esta noche a las 22 en forma completa por NET TV, pero vale reproducir el segmento puntual de la charla, cuando Nielsen termina calificando de "ignorante" a Kicillof, pasaje del reportaje en que el economista, consciente del impacto de esa afirmación, señala que ha tocado "la vena básica de periodista que busca un título". Sin embargo, el cierre de su frase es un claro "si":

Un rato más tarde de la reacción de Fernández en Radio 10, fue el propio Nielsen el que salió a cuestionar en redes el titulo de la nota de Fontevecchia, indicando que su mención a la ignorancia de Kicillof era un título "erróneo y sacado de contexto". En su posteo el economista mostró una foto de la tapa de este domingo del Diario PERFIL, señalando que que en ese tramo de la conversación con el CEO de Perfil Network "hablábamos de la Ley New York de mercado de capitales", y cerrando su critica al tono editorial con la palabra "lamentable".

La entrevista. Durante el reportaje de Fontevecchia, este le pregunta al economista qué le dejó como conclusión la renegociación de la deuda con los holdouts y cuál creía que fue el error que cometió Kicillof al no terminar de resolver ese problema. Ante esto, aseguró que "un ministro de Economía, además de saber de economía, tiene que saber de leyes y el funcionamiento legal de los mercados de capitales".

En este marco, expresó que "su caso demuestra lo difícil que es ser ministro. No solo tenés saber de Economía. También tenés que elegir bien a tu gente. No solo es dirigir la orquesta de colaboradores, que es la parte medular de un ministro de Economía, sino que tiene que saber de leyes de mercado".

La entrevista completa de Fontevecchia a Guillermo Nielsen, esta noche en NET TV a las 22

Agregó Nielsen, además, que "no podés ser ministro de Economía si ignorás la importancia de las normas de los mercados de capitales. Cuando vos emitís deuda con legislación Nueva York, o legislación Reino Unido, tenés que saber que vos estás claudicando la soberanía de esos papeles y te vas a manejar con ley Nueva York. Y como decía: cuando se presenta el estatuto de YPF ante la Security Exchange Commission, que es la que regula a Wall Street, es exactamente lo mismo".

Y por último afirmó que "nadie obliga a que vaya YPF a cotizar en Nueva York. Va porque le conviene. Porque nos conviene a los argentinos que esa acción cotice en Nueva York y que YPF pueda emitir deuda en Nueva York. El ministro de Economía tiene que ser respetuoso de eso. Primero tiene que conocer que esto existe y, segundo, tiene que ser respetuoso de esto". Consultado por Fontevecchia sobre si Axel Kicillof fue "ignorante", Nielsen respondió: "Veo que toqué tu vena básica de periodista que busca un título. La respuesta es sí. No lo discuto desde algo personal. Yo debato sobre políticas, acciones de gobierno".

AB/H.B.