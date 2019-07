Vidal respondió punto por punto a Cristina, Máximo y Kicillof sobre la "campaña sucia"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal volvió a afirmar que la organización kirchnerista La Cámpora "gobernará" la provincia si su contrincante Axel Kicillof gana las próximas elecciones: "Kicillof es Máximo Kirchner y el proyecto es Máximo 2023. Por eso hicieron este armado. No tengo dudas de que La Cámpora va a gobernar la Provincia".​

"Que yo sepa la Cámpora no es un descalificativo", recordó la mandataria en una entrevista en Todo Noticias, en la que calificó a esa organización como "una corriente política dentro del kirchnerismo liderada por Máximo y Kicillof es parte de ella". "Ellos deberían responder por qué les enojó tanto, pero eso no es campaña sucia", dijo.

A su vez, Vidal dijo que considera que hay "oscuridad" en los comentarios que la expresidenta Cristina Kirchner hizo sobre su persona, cuando la definió como un "hada virginal y angelical" en su vida privada. "Me sorprendió. Nunca lo hubiera esperado del discurso de un dirigente político", dijo la mandataria en Todo Noticias.

"Me dio la sensación de mucha oscuridad", sentenció Vidal. "Es muy oscuro que alguien comente sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, como si eso hiciera alguna diferencia para hacer política". En su parecer, Cristina Kirchner "llevó el debate a un lugar muy oscuro y no pienso responder en ese nivel".

Macri, Vidal, Larreta, Kicillof y Máximo abrieron la campaña con cruces y chicanas

"Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, como hadas, virginales, angelicales". "Yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales", calificó Cristina el pasado 20 de junio.​

En respuesta a las acusaciones del diputado Máximo Kirchner sobre estar llevando a cabo una "campaña sucia" contra el kirchnerismo, Vidal recordó en la entrevista que "campaña sucia son las falsedades que publican sobre mis hijas".

"Campaña sucia es un video viralizado diciendo que una chica que se baja de un helicóptero en un recital es mi hija y no lo es. O que se publique en un medio que no existe que mi otra hija tiene un problema de adicción y que por depresión fue internada y es falso. Eso sí que es campaña sucia, lo demás es debate democrático", sentenció.

“La gobernadora ha sido preparada para mentir. Sin embargo, no hay que desesperar porque si bien esta gobernadora fue preparada para mentir, Axel está preparado para gobernar y eso es una gran diferencia”, había dicho Máximo, quien dijo sobre Vidal que quiere conseguir votos “de cualquier manera”.

VIDEO | Vidal: "Si gana Kicillof, La Cámpora va a gobernar"