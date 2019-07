María Eugenia Vidal: "Si gana Kicillof, La Cámpora va a gobernar la provincia"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que este domingo si el kirchnerismo gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires "La Cámpora va a ser el gobierno, no va a influir, va a gobernar”.

La mandataria, que competirá por la reelección, dice que “Kicillof es Máximo y el proyecto es Máximo 2023. Por eso hicieron ese armado, para que La Cámpora gobierne la provincia”. Agregó que el exministro de Economía representa “el sistema que gobernó la provincia 28 años”.

Para la gobernadora, el exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner, “no se trata de una cara sino del sistema que en 28 años no dio respuestas a cosas muy básicas: no dio chalecos a los policías, no dio respuesta a los pacientes con cáncer e hizo que en las cárceles no hubiera candados o que siete mil presos durmieran en el piso”. “Las caras van cambiando, pero en el fondo es lo mismo”, dijo.

Refiriéndose al exintendente de Tigre, Sergio Massa, y su regreso poco triunfal al kirchnerismo, Vidal recordó que fue un “socio” político que acompañó muchos proyectos de ley de Cambiemos, y que le “cuesta” entender su alianza con los Fernández-Fernández.

“Tuve un vinculo de consensos con él, sacamos leyes juntos. Es inentendible que vuelvas a un lugar del que te fuiste por diferencias profundas en valores. Eso es algo que va a tener que explicarle a los bonaerenses. Yo creo que va a costar que vuelvan a confiar en él”.

“No creo tener el voto garantizado por eso cada vez que hay una elección empiezo de nuevo", dijo Vidal en una entrevista con Jorge Lanata emitida este domingo el Periodismo Para Todos. Desestimando los resultados de las encuestas, recordó que en 2017 “decían que iba a perder”, pero se mostró confiada diciendo que los bonaerenses "votan por cosas concretas" y por ello "confío en que nos van a volver a elegir”.

Vidal argumentó que el kirchnerismo en la provincia logró “construir explicaciones para lo inexplicable y hacer de la verdad algo menor”. “Pero si hay pobreza, hay pobreza. No podés decir que no la querés medir porque es estigmatizante. No podés tener un INDEC que no mide la inflación. No está bien la justicia militante; no está bien pagarle a los barras para que vayan al Mundial”.

Según la gobernadora, el kirchnerismo “busca envolver con mentiras cosas que están ahí” pero se mostró confiada en que "las cosas caen por su propio peso". Y agregó: “Yo sé lo que hice, yo sé lo que es vivir en un barrio del conurbano, a mí no me cuentan lo que es la provincia, no necesito una planilla para entenderla”.

