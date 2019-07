Intrigas y máxima polarización en las encuestas

por Gabriel Ziblat

Cuando apenas faltan cinco semanas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los encuestadores y los políticos analizan los resultados de los sondeos, los movimientos políticos y el devenir de la situación económica para intentar anticipar el resultado electoral y diseñar así sus estrategias de campaña. En ese marco, hay por lo menos cinco intrigas que hoy son miradas con especial atención.

1¿A cuánto llega la polarización? El debate entre encuestadores es si las fórmulas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sumadas superan el 80% de los votos. La mayoría de los encuestadores consultados, muchos de los cuales están pasando cifras, pero no los trabajos completos, ya superan el 75% y va en crecimiento. Y el consenso es que post PASO la polarización se va a reforzar. Así, crece la duda sobre si la presidencial se definirá en el ballottage de noviembre (como se daba por hecho hace un tiempo) o si en octubre se liquida. Para eso, una de las dos fuerzas debería superar el 45%, porque cada vez más se ratifica un escenario donde ninguna de los dos le sacará diez puntos de diferencia al otro. Una consultora cercana al kirchnerismo detectó que la ventaja que era de 10 puntos para los Fernández ahora se achicó y estiman que puede terminar entre 4 y 7 (dependiendo margen de error). “Imagino que pueden terminar superando el 80%, sin contar los votos blancos”, sostiene su director. Opinaia, en tanto, terminó ayer un sondeo que muestra al kirchnerismo ganando 32 a 29, sin proyectar el 15% de indecisos que detectan. La diferencia coincide con los últimos números que cuenta un funcionario: 36 a 33. Synopsis, hace dos semanas, hablaba de 40 a 36. Para Gustavo Córdoba y Asociados, 40,5 a 33, mientras que para Analía del Franco 40 a 32. Opina Argentina, en tanto, mantiene una diferencia de 5 puntos a favor de Alberto Fernández.

2¿Cuál es el techo de las terceras fuerzas? Para responder la primera pregunta muchos consultores y dirigentes se están haciendo la segunda pregunta. Saber cuánto pueden totalizar Roberto Lavagna, José Luis Espert, la izquierda y el resto de las fuerzas permitiría también ver cuánto le quedaría a los dos fórmulas principales. En las PASO habrá un condicionante, para el porcentaje total se toman en cuenta los votos en blanco (fue 5% en las PASO 2015). Sobre Lavagna, Analía del Franco (11) y Gustavo Córboba (12) lo muestran pasando la barrera de los diez puntos. El resto lo muestran más abajo; Opinaia 8 y Opina Argentina 7. Algunos de los que decidieron no difundir lo tienen incluso más abajo. Puntos más o menos, Lavagna no estaría logrando romper la polarización. Espert, en tanto, oscila entre 3 y 5 puntos, al igual que la izquierda. “Entre todos no van a superar el 20%”, aventura un encuestador. En las PASO, sumando los votos blancos, los terceros en discordia se podrían estirar hasta el 25%.

3¿Cómo se resuelve la brecha bonaerense? El panorama de la Provincia es el que más intriga genera. Todos los encuestadores coinciden en que a nivel presidencial gana la fórmula kirchnerista (algunos dicen por hasta 11 puntos, otros por 6), pero que para la Gobernación la ventaja la tiene María Eugenia Vidal (virtual empate con Axel Kicillof para unos, ventaja de hasta 6 puntos para otros). “Si Macri recorta dos puntos más, ella podría lograr 4 puntos de corte de boleta”, opina un consultor que trabaja con oficialistas y opositores. Dos interrogantes más que se abren: ¿el Presidente logrará mantener la curva ascendente las próximas semanas? ¿de perder en las PASO, a cuántos puntos quedará Vidal? Menos de 5 puntos consideran que son remontables para octubre.

4¿Cuál es el perfil de los indecisos? Proyectar indecisos es uno de los desafíos más difíciles para encuestadores. Lo normal es hacer un cálculo proporcional mezclado con otras respuestas brindadas. En Gobierno creen que muchos se equivocan porque la mayoría son desencantados del macrismo que no votarían nunca al kirchnerismo y que ellos podrían recuperar. Uno de los consultores adelantó que esta semana aplicarán un análisis de inteligencia artificial. Otro factor a considerar es que la imagen del Gobierno sigue en ascenso, y eso puede ser clave también para convencer indecisos. Dólar calmo, inflación a la baja, paritarias cerrándose y planes de cuotas son un combo probado ya en 2017 por el Gobierno. Las expectativas sobre el futuro de la economía también suben (5 puntos más, a 40%, según Opinaia).

5¿Perjudica al kirchnerismo que los gobernadores no hayan unificado? Un consultor visualizaba ese escenario, sobre todo en el NOA y el NEA. Misiones y Formosa, por ejemplo, votaron el mismo día en 2015. “Repetirán resultados arriba del 80% en municipios sin todo el aparato trabajando”, se pregunta. En Salta, en tanto, Urtubey jugaba con Scioli y ahora ya no. “Más de un gobernador, si las PASO dan un resultado ajustado, quizás levanta el pie del acelerador para octubre”, analiza otro especialista.