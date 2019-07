NET TV | Guillermo Nielsen habló con Jorge Fontevecchia sobre la coyuntura económica

En un nuevo episodio del ciclo Periodismo Puro, Jorge Fontevecchia entrevistó al economista Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas de Roberto Lavagna y protagonista de la primera reestructuración de la deuda durante la presidencia de Néstor Kirchner. En la actualidad, es asesor en materia económica del candidato presidencial Alberto Fernández.

A continuación, un anticipo de distintos tramos de la entrevista que se emitirá completa este domingo a las 22 por NET TV.

—¿Qué te diferencia a vos de Kicillof? No solo de Kicillof, qué te diferencia además de Lavagna, es decir quiero tratar que la audiencia que no es experta en economía pueda entender a través de comparaciones.

—Yo tengo una formación profesional liberal. Yo salí de la Universidad de Buenos Aires, he tenido grandes profesores marxistas. He leído, y he estudiado, teorías de valor de Marx, o sea, desde ese punto de vista, te quiero decir, que la formación que recibimos en la Universidad de Buenos Aires, los que nos recibimos alrededor de los años 73/74, realmente fue muy muy fuerte, desde el punto de vista marxista. Yo entiendo de marxismo. O en algún lugar de mi biblioteca está el marxismo. Pero la verdad que me encontré con que no me servía para lo que a mí me interesaba, que era hacer política económica, esta es mi experiencia de vida. Y me vino muy bien, cuando, me fui a estudiar a Estados Unidos, a Boston University, que era una escuela más bien desarrollista.

—Conocés mucho la cultura empresaria que formó a Macri porque trabajaste en Socma entre 1993 y 1995 como Gerente de Planeamiento Estratégico.

—Formé parte de un equipo maravilloso, el equipo de Franco Macri, en la holding, en Socma.

—¿Qué te dejó esa experiencia y qué te permite inferir de eso de lo vivido que veas reflejado en el gobierno actual?

—En Socma salvo un período muy breve trabajé fundamentalmente con la primera línea de gerencia. Yo era segunda línea de gerencia. Franco Macri era un hombre de una capacidad empresaria superlativa y un hombre muy querible. Cálido cuando tenía que ser cálido y cuando se enojaba era un león que había que salir corriendo. Pero fueron años muy lindos.

—¿Es cierto que él ponía hasta su casa de garantía?

—Eso a mí no me consta, ese tipo de cuestiones. Sé que en el folclore de la empresa se habló eso.

—Había una cultura de tomar muchos riesgos.

—Sí, ir al pleno, todas las fichas al pleno.