Alberto Fernández: "Nosotros somos los que resolvemos la crisis"

Alberto Fernández insistió en que fue durante su paso por la jefatura de Gabinete cuando Argentina tuvo superávit gemelos y confirmó que no tiene ninguna intención de entrar en default.

“Nosotros no somos los que provocamos las crisis, somos los que las resolvemos”, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10. El candidato a Presidente del Frente de Todos también criticó a quienes comparan al kirchnerismo con Venezuela.

“Lo inculcaron durante años en el mundo: dijeron que eran ellos o Venezuela. Yo lamento decirlo, pero fue una profecía autocumplida. Traté de que lo entendieran, les dije que no era una buena prédica y que se perjudicaban ellos”, explicó en una entrevista que le hizo Oscar González Oro.

El candidato advirtió que el Gobierno está liquidando las reservas para tratar de contener al dólar. Y cuestionó las medidas que tomó Mauricio Macri tras perder en las PASO. “Lo único que hacen con lo de la quita del IVA es desfinanciar al Estado y que los que pueden pagar no lo hagan”, analizó.

"Era insostenible la continuidad de Dujovne. Lacunza es un buen funcionario, no sé que podrá hacer en este contexto. Ojalá que vaya bien", dijo el candidato del Frente de Todos

“Los gobernadores han perdido en promedio un mes de sueldos con esta medida”, afirmó.

También se refirió a la carta del Citibank en la que el presidente de la entidad se dirigió a él como "su excelencia". "¿Qué autoridad me da el hecho de ser candidato?", dijo. Y agregó que recibe pedidos de reuniones de fondos de inversión y que los atiende, pero pidió "no enloquecernos". "Algo puedo ayudar, pero no puedo hacer todo porque no soy presidente".

"Entiendo que no debemos quedarnos afuera del mundo. Pero esto de hacer campaña con el mundo y luego de eso hacer campaña en Argentina, no va", le dijo Fernández al periodista en Radio 10. El candidato del Frente de Todos volvió a hablar ayer lunes

"No sé que país voy a recibir. Se fueron hoy tres mil millones de dólares", aclaró

"Le pregunté a Martín (Redrado) cuando lo dijo, porque me sorprendió. Y me dijo que era así. Si es así (que dejaron ir el dólar) es muy grave", explicó Fernández. Y aclaró que habla con todos los economistas. "Hablo con Redrado, hablo con Melconián, hablo con Kicillof, hablo con todos", indicó. "Mi tarea no es cogobernar, es ser opositor, para eso me votó la gente", precisó.

"Qué pensarían los argentinos si el opositor y el Gobierno hacemos lo mismo", afirmó. "Los argentinos no tienen más culpa que haber elegido", dijo Fernández. También cuesitonó a Carrió: "No es alguien que está bien", indicó. El candidato también se refirió a los cambios en el gabinete: "La continuidad de Dujovne era imposible, porque su crédito era -10. Lacunza es un buen economista, es un buen funcionario, pero no sé qué puede hacer", afirmó.

Alberto Fernández afirmó que su propuesta es reactivar la economía, pero aclaró que "no será nada fácil". "Queremos evitar que sigan cerrando comercios", advirtió.

