Alberto Fernández: "Los jueces de la Corte Suprema son dignos, aún los que nombró Macri"

Antes de convertirse en el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández había adelantado que algunos jueces iban a "tener que dar explicaciones de las barrabasadas que escribieron", respecto a las causas que enfrenta la senadora y compañera de fórmula Cristina Kirchner. Tras el amplio triunfo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el exjefe de Gabinete aclaró que "respeta" a los integrante de la Corte Suprema de Justicia, aún a los que fueron designados por el presidente Mauricio Macri.

"Tengo mucho respeto por sus jueces (de la Corte), porque nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de Derecho. Seguramente dictó decisiones que no me gustaron o unas me gustaron más que otras, pero todo estuvo fundado", aseveró Fernández en diálogo con AM 750. Además, recordó que con los jueces federales fue "muy crítico" pero aclaró: "Los jueces de la Corte son dignos, aún los que nombró Macri. Son respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada".

Fernández se refirió así a la entrevista que brindó en mayo, con los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa Corea del Centro que se emite por la señal NET TV, donde apuntó contra los magistrados Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, quienes están al frente de causas que involucran a la expresidenta. "Es escandaloso lo que hicieron", dijo durante la entrevista y desató el repudio de varios sectores del Poder Judicial.

Sin embargo, uno de los jueces federales que apoyó la iniciativa fue Rodolfo Canicoba Corral, quien fue consultado en el Destape Radio por las declaraciones del candidato del Frente de Todos y respondió: "A mí en lo personal no me pone nervioso que Alberto Fernández dijera que hay que revisar algunos fallos judiciales. Al contrario, me parece bien, porque después de que se haya cargado tanto la romana contra Comodoro Py, que haya una auditoría".

Por otro lado, Fernández fue consultado por la nota de PERFIL, que analiza la situación de Comodoro Py en cuanto a la futura relación que tendrá con una posible victoria kirchnerista, y respondió: "No sé qué análisis hicieron pero hay una sensación bastante entendible que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno y eso es malo".

"Quiero que los jueces solo hagan Justicia, que algunos han dejado de hacer hace algunos años, y que nunca dejen de lado el estado de derecho por una necesidad política de alguien que gobierna", pidió. Además, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner insistió en que "todos son jueces (de la Corte) respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada de ellos. Tal vez (el presidente del tribunal, Carlos) Rosenkrantz tiene los compromisos que tiene alguien que dejó de ser abogado un día para convertirse en juez, pero con el tiempo esas cosas se van disolviendo".

DR/FeL