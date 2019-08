Rodolfo Canicoba Corral: "Me parece bien que Alberto Fernández diga que hay que revisar algunos fallos"

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral habló del clima que se vive por estos días en Comodoro Py, en plena campaña electoral y luego de la aplastante victoria de Alberto Fernández en las PASO del domingo 11 de agosto. Mientras en los tribunales federales de Retiro se encuentran varios expedientes en los que está involucrada Cristina Fernández de Kirchner, el magistrado negó que la campaña electoral marque la agenda en la Justicia, aunque marcó su aprobación a la idea del candidato presidencial del Frente de Todos de "revisar algunos fallos"

"En todos estos procesos contra ex funcionarios no es que al otro día empiezan a tirar la causa por la ventana o algo por el estilo. Nosotros tenemos un código de procedimientos que marca los pasos. No es que alguien se portó mal y entonces decís ‘lo proceso’ y mejoró y ‘lo desproceso’. No es tan fácil manejar los expedientes", sostuvo el juez en diálogo con el programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio.

El jurista afirmó también: "No voy a abrir juicios sobre cosas que hacen colegas míos, para eso hay organismos adecuados para opinar. Solo señalo de que no hay una relación inmediata con las elecciones, no pasa así. Ahora que tenga influencia… tampoco voy a negar parte de la realidad".

Qué le espera a la Justicia de Comodoro Py tras el triunfo de Cristina Kirchner en las PASO

Sin embargo, el juez consideró a título personal que “si hay que tomar una decisión que puede interferir en un proceso eleccionario y puede no ser tomada en el medio, para evitar ser leída o usada, me parece que lo prudente es hacer eso”.

Canicoba Corral fue consultado por el sistema de sorteo de expedientes dado que nueve de cada diez causas contra la postulante a la vicepresidencia del Frente de Todos recayeron en el juez Claudio Bonadio. “Ni yo ni Servini pudimos detectar ninguna forma de vulnerarlo. Lo que no quiere decir que no se haya podido vulnerar pero la verdad es que no lo pudimos descubrir ni siquiera con los técnicos informáticos”, consignó.

Uno tiene que dar cuenta de sus fallos, como cualquier funcionario público, dijo el juez

Con respecto a las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández sobre que deberían analizarse algunos fallos, Canicoba Corral negó que le inquieten: “A mí en lo personal no me pone nervioso que Alberto Fernández dijera que hay que revisar algunos fallos judiciales. Al contrario, me parece bien, porque después de que se haya cargado tanto la romana contra Comodoro Py, que haya una auditoría”, propuso.

Además, el magistrado cuestionó la cobertura mediática en torno a las causas que se manejan en los tribunales de Retiro: “Si clausuramos Comodoro Py varios medios van a tener que sacar una columna, una hoja o un pedazo de su programación”.

En otro tramo de la entrevista no quiso referirse a la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli, y hablando en términos generales expuso: “En lo personal, yo creo que si me llaman a indagatoria iría. Eso es lo que corresponde pero no descarto que una táctica defensista, y se supone que en esos juicios el imputado tiene todas las garantías,la utilice. si puede legalmente no hacer algo que suministra pruebas en su contra no debería estar mal visto”.

B.D.N./F.F.