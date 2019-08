Qué le espera a la Justicia de Comodoro Py tras el triunfo de Cristina Kirchner en las PASO

por Cecilia Devanna

Como nunca antes, la pretendida independencia del Poder Judicial será puesta a prueba. En los tribunales federales de Comodoro Py, esta mañana, sobrevolaba el impacto por los resultados de los comicios de ayer. Es que no sólo habrá un casi seguro cambio de gestión, sino que la ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner -quien integra el Frente de Todos, firme candidato al Poder- tiene un juicio en curso, cinco por empezar y un número similar de procesamientos en etapa de instrucción. Es decir, desde que dejó el poder, CFK acumuló 12 procesamientos, que hoy están divididos en distintas etapas. Por eso, el detalle de su posible vuelta al Ejecutivo no es para nada menor en los tribunales de Retiro.

La justicia atraviesa desde hace años su peor imagen pública y una enorme serie de cuestionamientos. Entre ellos, que avanza con los gobiernos y sus funcionarios una vez que estos dejan su gestión, pero nunca antes. Ahora se abre un ciclo distinto. Hotesur, Los Sauces, Obra Pública, Cuadernos de las Coimas, Memorándum con Irán, Subisidios ferroviarios, Dólar Futuro, son sólo algunos de los frentes de la ex mandataria que deben juzgarse en Comodoro Py. Y allí habrá un desafío.

La posibilidad de una vuelta de CFK a Casa Rosada ya había abierto en tribunales, hace meses, la sensación generalizada de que, salvo excepciones, los magistrados de todas las instancias imprimieron una velocidad menor a la que venían llevando contra ella y varios de sus ex funcionarios en las investigaciones, a la espera de resultados.

Mientras la ex presidenta y actual candidata volvía esta mañana de Río Gallegos, en Comodoro Py se reanudó el juicio por Obra Pública. Se trata del debate que en mayo pasado la puso por primera vez en el banquillo de los acusados. En la jornada de hoy, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellantes en el caso, comenzaban a rechazar los planteos de las defensas. El detalle abre parte de los otros interrogantes tribunalicios que se manejaron en las últimas horas. ¿Cuál será a partir de octubre el rol de las querellas del Ejecutivo en las principales causas de corrupción?. UIF, OA, y AFIP tienen amplia acción en las causas contra el kirchnerismo.

No es el único. En la justicia también se preguntaban por estas horas por las vacantes que el oficialismo no logró cubrir en estos años. Empezando por la de la Procuración General de la Nación, abierta desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien se apartó del cargo acorralada por el macrismo, en octubre de 2017. El puesto está ocupado interinamente desde entonces por Eduardo Casal. De perfil bajísimo, técnico y con excelente recorrido académico, a Casal se le reconocen, entre otros puntos, el haber ordenado el organismo sin generar conflictos internos, a diferencia de lo sucedió en otras áreas del Estado. Sin embargo y a pesar de ese y otros puntos a favor de Casal, el Ejecutivo insistió primero con la candidata de Mauricio Macri, Inés Weinberg de Roca, que no logró imponerse en el Senado, y luego quedó preso de sus diferencias internas, que no le permitieron erigir otra opción para cubrir ese cargo vitalicio. Lo que para muchos fue, entre otras cosas, una falta de reflejos, y para otros la incapacidad del oficialismo para negociar, parece constituirse ahora también en un enorme arrepentimiento. De una u otra forma, el próximo gobierno podrá disponer de la oportunidad que ellos no aprovecharon.

Por otro lado hay varias otras vacantes abiertas a cubrir. Desde Tribunales Orales hasta la estratégica Cámara Federal de Apelaciones, en Comodoro Py, donde quedan dos vacantes libres que el macrismo no cubrió son puntos flojos que enmarcan la gestión y que se volverán claves para el próximo gobierno. Porque por allí no sólo pasan los casos de corrupción del antiguo gobierno, también pasarán los del actual. En Comodoro Py, se sabe, cuando termina una gestión, llueven denuncias de corrupción de sus predecesores. Desde la llegada de la democracia sucedió con el gobierno de Carlos Menem, de la Alianza y del kirchnerismo. Con algunas denuncias ya presentadas, nadie duda de que el macrismo no será la excepción.

En Py todavía también sobrevuela el fantasma del kirchnerismo que durante su gestión tuvo el intento de “democratización” de la justicia, lo que generó entonces una enorme preocupación. Y por estas horas había un creciente malestar entre quienes investigaron a la ex mandataria, su familia y sus ex funcionarios. A eso se suman las declaraciones de Alberto Fernández sobre la necesidad de “revisar” las decisiones judiciales referentes a la ex Jefa de Estado. Mencionó a varios jueces y sostuvo que eran “barrabasadas”.

En el edificio de Retiro hay una máxima histórica que sostiene: “Los presidentes pasan y los jueces quedan”. Por estas horas nadie se animó a reflotarla. A ninguno le tocó investigar o juzgar a uno que estuviera en condiciones de volver a Balcarce 50.