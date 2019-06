Alberto Fernández en San Juan: "No tengo vocación de venganza sobre los jueces"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en la provincia de San Juan para continuar con su recorrido por el país en el marco de la campaña electoral. Allí brindó una conferencia de prensa donde lanzó fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri y se defendió por sus declaraciones sobre el pedido de explicaciones a los jueces por las causas de corrupción. "No vengo a vengar a nadie", aclaró.

A Fernández lo acompañaron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, luego de que se definieran las listas que serán presentadas el próximo sábado 22 de junio. Allí aclaró que si alguna provincia quiere ir con boleta corta "puede hacerlo, soy respetuoso de las autonomías de las provincias. Muy contento que en San Juan no necesitemos boleta corta porque vamos a trabajar juntos".

"Yo pienso en que Argentina gane y hay que cambiar el presente y no ir más rápido, que es lo que quiere este Gobierno", aseguró durante la conferencia de prensa y agregó: "Soy un porteño pero reniego del centralismo y de la forma en que Argentina se ha construido, hace mucho dice ser una país federal pero opera como unitario. Estoy empeñado a trabajar codo a codo con los gobernadores".

"Creen que vengo a indultar a la gente y no vengo a eso"

Consultado por la posibilidad de que haya cambios en la Constitución en caso de un triunfo de su espacio, el candidato lo desestimó y agregó: "Cuando algunos se rasgan las vestiduras porque digo que va a haber jueces que van a tener que explicar lo que escribieron, no digo que me lo van a tener que explicar a mí, sino que se lo van a tener que explicar al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura o a quien corresponda. No tengo vocación de venganza sobre los jueces, la venganza nos dejó en este lugar. No vengo a vengar a nadie".

También respondió sobre la alianza entre el senador Miguel Ángel Pichetto y Macri: "Lo conozco a Miguel hace muchos años, él correrá su suerte con la decisión que ha tomado. ¿Qué perdimos? perdimos a un senador, eso es lo único que perdimos".

DR CP