Longobardi, criticado tras su entrevista a Alberto: "No voy a cambiar por cuatro forajidos"

Marcelo Longobardi explicó este lunes 19 de agosto en su programa radial "Cada Mañana" su postura respecto de los comentarios que le hicieron llegar en las redes sociales tras entrevistar al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. El conductor del ciclo, que se emite por Radio Mitre, contó que fue el gobierno del presidente Mauricio Macri “quien se tomó el trabajo” el viernes pasado de informarle que, después del reportaje, las redes sociales lo calificaron de "hijo de p..."

"Yo no voy a cambiar un formato del programa porque cuatro forajidos garpados por alguien me dicen que soy un hijo de p..." aclaró Longobardi, sin vueltas. El periodista contó que fuentes del Gobierno le dijeron lo que decían de él en las redes, y a raíz de ese comentario, decidió hacer su descargo. "Yo me quedé un poco impresionado por el tono del comentario que recibí”, sostuvo, y aclaró que quiso referirse al tema dado que el papel del periodismo “en el mundo entero y en la Argentina está sometido a un enorme debate”.

En palabras de Longobardi, “en la Argentina este debate lo inauguró (Néstor) Kirchner". En esa linea, explicó que su programa tiene tres misiones: informar, analizar y dar puntos de vista. En este último punto, aclaró: “Estamos claros que mi punto de vista sobre las cosas es histórico: yo tengo una controversia con el kirchnerismo desde hace 16 años, desde el día en que Néstor Kirchner asumió, ese mismísimo día yo dije lo que pensaba”, aclaró el conductor de CNN.

Marcelo Longobardi: "Una marca del kirchnerismo es hacer mal el mal"

Al respecto, consideró que desde que comenzó el ciclo, “hemos sido bastante criteriosos y bastante serios con la manera en que mezclamos los elementos constitutivos del programa. No somos 6,7,8. Este programa tiene un punto de vista histórico".

En relación a las críticas, agregó que de todas formas hablará con el candidato del Frente de Todos. "Hay un momento en que me voy a pelear con Alberto Fernández. Hay un momento en que lo voy a escuchar para ver qué me cuenta, por ejemplo, de qué habló con el Presidente que es un tema de interés para los argentinos", dijo. Y agregó: "Si los pacientes del manicomio prefieren vivir enfrascados, que vivan enfrascados, si quieren insultar por las redes, que insulten".

A.G./MC