Furia de trolls macristas contra Longobardi por una entrevista con Alberto Fernández

Las redes sociales explotaron contra el periodista Marcelo Longobardi luego de realizarle una entrevista al precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, donde criticó al Gobierno sobre su relación con el FMI y se defendió sobre las críticas que recibió por su reunión con los representantes del organismo internacional. Sin embargo, todas las luces apuntan contra el conductor del programa "Cada Mañana" que se emite por Radio Mitre, ya que usuarios de Twitter lo acusaron de ser condescendiente con su entrevistado.

"Todos hablaron sobre la reunión. ¿Qué esperaban que haga? ¿Que me pinte la cara para recibir al fondo? No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en el 2003 y en el 2004. La Argentina ha recibido un crédito de 57 mil millones de dólares, de los cuales ha recibido 39 mil millones de dólares, y desde la firma del Stand By hasta hoy se fugaron del sistema financiero 30 mil millones de dólares. El fondo, en su carta, prohíbe expresamente financiar ese tipo de operaciones", comenzó a defenderse el aliado de la expresidenta Cristina Kirchner.

Incluso, Fernández apuntó contra el diario Clarín: "Hoy me impresionó mucho la tapa de Clarín porque lo que explicaba yo era que estamos en un virtual default si no fuese porque el Fondo nos está asistiendo". Sin embargo, Longobardi, que se caracteriza por su postura opositora a la gestión kirchnerista, le preguntó al exjefe de Gabinete por su estado de salud y hasta confesó que mantuvieron conversaciones privadas durante su internación en el Sanatorio Otamendi durante el mes pasado.

El desempeño del periodista durante la entrevista no fue bien recibida por los simpatizantes con el gobierno de Mauricio Macri. "Ni una pregunta incómoda, sorpresiva, que el entrevistado no espere un virtual monólogo de Alberto Fernández Y al final se devela que la entrevista estaba pautada en un solo tema: FMI, una gran herramienta periodística convertida por Longobardi en publinota", denunció un usuario de Twitter.

Ni una pregunta incómoda, sorpresiva, que el entrevistado no espere

Un virtual monólogo de Alberto Fernández

Y al final se devela que la "entrevista" estaba pautada en un solo tema: FMI

Una gran herramienta periodística convertida por Longobardi en publinota

Las críticas llovieron en las redes sociales: "Longobardi ya empezó a laburar para Alberto?", ironizó otra usuaria.

"Longobardi ya empezó a laburar para Alberto?"

"Longobardi: Ya operaste para Scioli y te fue mal, operaste para Massa y te fue mal, operaste para Lavagna te fue mal, hoy operaste para Alberto Fernández asquerosamente. No te cansas de los papelones? dedicate a tournadot hace el favor. Operador 4ta", agregó otra.

"Longobardi: Ya operaste para Scioli y te fue mal, operaste para Massa y te fue mal, operaste para Lavagna te fue mal, hoy operaste para Alberto Fernández asquerosamente. No te cansas de los papelones? dedicate a tournadot hace el favor. Operador 4ta"

