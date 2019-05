Marcelo Longobardi: "Una marca del kirchnerismo es hacer mal el mal"

Marcelo Longobardi se refirió en su editorial de este lunes 27 de mayo a la “Operación Puf”, una supuesta maniobra impulsada por presos kirchneristas para frenar la causa Cuadernos de las Coimas, según denunció este domingo el periodista Jorge Lanata en su ciclo Periodismo Para Todos.

Durante la emisión del programa Cada Mañana que se emite por Radio Mitre, Longobardi se refirió a las escuchas telefónicas entre ex funcionarios kirchneristas que se encuentran detenidos por corrupción: “A mí no me parece que el señor D'Alessio sea un santo, ni mucho menos, es un tipo de esos submundos de la Argentina realmente muy escabrosos. Pero evidentemente aquí hubo algún intento que ha quedado bastante demostrado por ejemplo con el audio número 3 cuando el Dr. Baratta dice que el juez Ramos Parrilla agarró viaje”.

El periodista consideró que los hechos explicados en el informe de PPT podrían compararse con la película El quinteto de la muerte. “Hay gente que pretende hacer el mal pero termina siendo víctima de su propia incompetencia. Y esto ha sido una marca del kirchnerismo hacer mal el mal”, manifestó. Y puntualizó: “No sé si estamos hablando de gente mala o estúpida”.

El conductor también cuestionó la columna Una bomba de tiempo que el asesor político Jaime Duran Barba publicó este fin de semana en Diario Perfil en la que analizó la figura del candidato presidencial Alberto Fernández.

“Estamos claros que la gente no tolera que la gente se cambie de partido todo el tiempo. pero eso no es corrupción. Corrupción son los cuadernos, la obra pública, Lázaro Báez. Cambiarte de formato político no es corrupción, otra cosa es que alguien le parezca mejor o peor. Si la gente cambia para bien ¿qué? Si alguien se vuelve macrista ¿es corrupción?", planteó Longobardi.

“Alberto trabajó con Alfonsín, Cavallo, Menem, Duhalde, Kirchner, Massa, Randazzo, y ahora vuelve al redil de Cristina. Los que ganan las elecciones son líderes solitarios, enfrentados al establishment como Bolsonaro, Trump, López Obrador o Zelenski, no personajes que vivieron saltando de partido en partido. Pasó antes con Chávez, Correa, Fujimori, Evo Morales, y de distintas maneras con Cristina y Mauricio”, sostuvo Duran Barba al final de su columna.

Para Longobardi, este final del artículo es un "divague importante” y una “soberana barbaridad y muy peligrosa”. “Uno lo puede criticar a Fernández por pila de cosas pero no por hacer política porque, por no hacer política, eventualmente, el gobierno del presidente Macri tiene su identidad inmaculada pero desde el punto de vista de la realidad práctica está complicado”, aseveró.

B.D.N./F.F.