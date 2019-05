"Operación Puf": Jorge Lanata denunció una maniobra para frenar la causa Cuadernos

Exfuncionarios detenidos y referentes kirchneristas quedaron en el ojo de la tormenta por la difusión de audios que los comprometen en un supuesto complot para vincular al fiscal Carlos Stornelli con la causa por extorsión y espionaje ilegal con Marcelo D’Alessio. Jorge Lanata mostró el material en el regreso su programa “Periodismo para todos”, en lo que denominó "Operación Puf".

La escuchas involucran a Roberto Baratta, exmano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido; al exembajador ante el Vaticano y operador de Cristina, Eduardo Valdés; al exsecretario de Transporte preso por la Tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi; y quien sería, según la denuncia de Elisa Carrió, el exfuncionario kirchnerista Carlos Zelkovicz. También aparece Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado de De Vido.

Según el informe, los exfuncionarios K siguieron desde la cárcel el paso a paso de la causa por extorsión contra Stornelli, antes de que se presentara en el juzgado de Dolores de Alejo Ramos Padilla. Se trata de la denuncia que presentó el empresario Pedro Etchebest por extorsión y que derivó en la investigación de una supuesta red de espionaje ilegal.

Los diálogos reflejan los momentos previos a la presentación de la denuncia que investiga la extorsión por parte del falso abogado D'Alessio al empresario y denunciante Pedro Etchebest. En una de las escuchas, una persona que hasta el momento no fue identificada le asegura a Baratta que el juez Ramos Padilla "agarró viaje". Días más tarde su juzgado recibiría la denuncia de Etchebest contra D'Alessio y Stornelli.

NN: "Che… ¿Qué novedad tuviste?".

Baratta: "Ninguna, nada. Acordate que supuestamente te va a llamar el Negro o el Negro va a tener algo para mostrarte".

NN: "Bueno, escuchá, Ramos Padilla agarró viaje".

Baratta: "Ajá. Hoy firmó la ampliación de la denuncia contra Cohen".

NN: "Ah, buenísimo eso, está bien. Che, pero te cuento que allá en Dolores agarraron viaje".

Baratta: "¿Ah, sí?".

NN: "Sí, te estoy diciendo boludo, Ramos Padilla agarró viaje".

Baratta: "Ok, perfecto".

Citan para el 4 de junio al procurador Eduardo Casal por el Caso D'Alessio

Por otro lado, casi una semana después de la presentación de la denuncia, Baratta conversa con el cuñado de De Vido, Claudio "El Mono" Minnicelli, y le asegura —siempre según las escuchas presentadas por PPT— que "Dolores es el lugar para ir a declarar". Minnicelli está detenido en Marcos Paz a raíz de la causa de la mafia de los contenedores. El juez Ramos Padilla esta semana declaró en rebeldía y pidió el desafuero de Stornelli.

Minnicelli: "Yo creo, Bobi, que a lo que hay que apuntar es a la falta de seriedad de todo".

Baratta: "No, ya lo sé. Pero… no lo voy a decir ahí a eso. Eso lo tienen que decir los abogados y el lugar donde hay que declarar es en Dolores".

Minnicelli: "¿Cómo?".

Baratta: "El lugar para ir a declarar es en Dolores. No ahí".

Minnicelli: "Sí".

Baratta: "Vas a declarar ahí, oficialmente, y se van a lavar el culo con eso".

Minnicelli: "Si, pero el Padilla este no, eh".

Baratta: "¿Eh?".

Minnicelli: "El de Dolores no".

Baratta: "No, por eso te estoy diciendo que el lugar para ir a declarar es en Dolores".

Minnicelli: "No, no, no, yo estoy de acuerdo en eso".

DR/FF