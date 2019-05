Jorge Lanata habló de su salud: "No puedo caminar más de 200 metros"

Jorge Lanata enfrenta un nuevo problema de salud tras haber sido internado en febrero de 2019 en la Fundación Favaloro. Según el diagnóstico médico, padece "neuropatía diabética" que le impide caminar más de 200 metros, por lo que apareció en su programa “Hora 25” en silla de ruedas.

El periodista participó del ciclo Palabra de Leuco en Todo Noticias y contó la afección que sufre: “Están los huesos, los músculos y hay unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho. Ahora estoy muy jodido por eso y no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con bastón pero si tengo que hacer 200 metros no puedo ir".

“Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla: es porque desde la puerta del canal al estudio hay una distancia larga y entonces estoy en una silla”, agregó el conductor, que además cuestionó a aquellos que se sorprenden sobre sus problemas de salud: “Es raro porque la gente se avergüenza de las enfermedades y yo no tengo la culpa de la que me pasa. Nadie habla de esas”.

Radiografía Lanata: cuál es su estado de salud

No es la primera vez que el periodista enfrenta esta situación. Entre el 23 de febrero al 7 de marzo de 2019 estuvo internado en la Fundación Favaloro por una gastroenteritis severa y todavía no se sabe qué produjo el cuadro. Por ese motivo se postergó el debut de “Hora 25”, el ciclo de entrevistas que conduce por la pantalla de TN.

En 2015 le realizaron un trasplante cruzado de riñón que se convirtió en una de las noticias más importantes del momento, no sólo por la fama del periodista, sino porque la intervención fue inédita en la Argentina: la madre sana de un joven enfermo aceptó donar uno de sus riñones a Lanata. A su vez, la entonces pareja de él, Sara Stewart Brown fue la donante del hijo de la mujer.

El trasplante fue clave debido a que la insuficiencia renal le deterioraba su salud en diferentes niveles. Por ejemplo, en octubre de 2013, luego de sufrir una complicación en uno de sus riñones le tuvieron que colocar un catéter para que se pudiera realizar diálisis peritoneal y en marzo del 2014 pasó por el quirófano para someterse a una cirugía que calmara los dolores articulares de su mano, ya que la diálisis le espesaba el líquido sinovial.

DR/FeL