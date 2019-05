Jorge Lanata sobre el juicio a Cristina Kirchner: "Llevó a 126 invitados como si fuera una fiesta de 15"

El periodista Jorge Lanata opinó sobre el juicio que se inició este martes 21 de mayo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en obras públicas y denunció que hubo "concesiones" hacia ella porque se sentó lejos del resto de los acusados, entre los que se encontraban el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.

El conductor participó del programa Palabra de Leuco en Todo Noticias y confesó que desea que la senadora nacional termine "presa", aunque advirtió que es "bastante difícil" que eso ocurra. Sobre el juicio por la causa de “Vialidad”, ironizó al asegurar que hubo un regreso de "la televisión en blanco y negro" porque "era de vuelta ver a todos juntos".

"Vi otra vez las concesiones a Cristina, porque debería haber estado sentado adelante y la sentaron atrás. No sé por qué la Justicia lo permitió. Llevó a 126 invitados, como si fuera una fiesta de 15. Armó una escenografía", agregó el conductor de Hora 25.

Lanata también se refirió a la posibilidad de que la líder de Unidad Ciudadana gane las elecciones tras el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández y bromeó: “Creo que elegiría dejar en la cárcel a algunos de los que están presos, como Julio de Vido o Lázaro Báez".

Me impresionó eso de ellos. Estaban vestidos y con actitud de presos, dijo Jorge Lanata

El fundador de Página/12 y Crítica de la Argentina analizó que De Vido, “tiene una convicción muy férrea de no traicionar a su amigo” en referencia a Néstor Kircher, pero que “la detesta” a su viuda. La expresidenta comenzó a ser juzgada ayer martes 21 de mayo en el caso por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Báez. El debate, que la semana pasada estuvo a un paso de la suspensión, marcó el debut de la ex mandataria en el banquillo de los acusados.

Frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, quedó ubicada en la tercera fila de la sala, acompañada por sus defensores Carlos Beraldi y Ary Llenorvoy, dirigentes de su espacio políticos y de derechos humanos como la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y Lidia “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

