Eduardo Valdés le respondió a Jorge Lanata: "El que entregó los audios es Marcelo D'Alessio"

Eduardo Valdéz, diputado de Parlasur y exembajador ante el Vaticano, le respondió a Jorge Lanata por la difusión de escuchas que vinculan a exfuncionarios detenidos y referentes kirchneristas con un supuesto complot para desvincular al fiscal Carlos Stornelli, en lo que el periodista denominó como "Operación Puf". “Pedí que se impidiera que se pasaran los audios ilegales”, resaltó.

Según el informe presentado en Periodismo para Todos, los exfuncionarios K siguieron desde la cárcel el paso a paso de la causa por extorsión contra Stornelli, antes de que se presentara la denuncia por presunta extorsión en el juzgado de Dolores de Alejo Ramos Padilla. Se trata de la causa que se inició con la presentación que realizó el empresario Pedro Etchebest contra el espía y falso abogado Marcelo D'Alessio, y que derivó en la investigación de una supuesta red de espionaje ilegal.

Lanata apuntó contra Valdés al asegurar que quiso “censurar” el programa de este domingo 26 de mayo con una medida cautelar: "Uno de los armadores de ese plan, Eduardo Valdés, intentó censurar a PPT", sostuvo.

El dirigente kirchnerista explicó que se presentó el viernes ante la Justicia "porque me enteré que iban a presentar audios ilegales en el programa de Lanata". "Pedí que se impidiera que se pasaran los audios ilegales, el juez me rechaza eso y veo que le contó rápido a Lanata porque ayer empezó el programa manejando esa información que no tenía por qué tenerla”, explicó en diálogo con FutuRock.

Sobre los audios, el exembajador sostuvo que “son ilegales” porque “fueron ordenados para otro tema por el juez (Federico) Villena sobre narcotráfico y ordenó la destrucción de esos audios”. En ese sentido, recordó que “está comprobado en el expediente de Dolores” que a Elisa Carrió, Paula Oliveto y Stornelli “le llegaron por vía de D’Alessio” y agregó: “El que le entrega estos audios a Oliveto es D’Alessio”.

1- Este viernes 31 de mayo el fiscal Stornelli tiene que prestar declaración indagatoria en Dolores. OCHO denunciantes distintos lo acusan de espionaje ilegal y extorsión. Lleva dos meses en rebeldía, pero sus periodistas amigos organizan una operación en cadena para salvarlo. — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) May 27, 2019

Valdés también utilizó su cuenta de Twitter para responder: “Este viernes 31 de mayo el fiscal Stornelli tiene que prestar declaración indagatoria en Dolores. Ocho denunciantes distintos lo acusan de espionaje ilegal y extorsión. Lleva dos meses en rebeldía, pero sus periodistas amigos organizan una operación en cadena para salvarlo”.

2- Reflotan la denuncia presentada por Carrió, Oliveto y Zuvic con escuchas ilegales recibidas en un "sobre anónimo". Las pericias sobre el teléfono de Marcelo D'Alessio indican que él mismo las habría suministrado a Oliveto y también llevado a la Fiscalía de Stornelli. pic.twitter.com/oSvBB3FphO — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) May 27, 2019

“Reflotan la denuncia presentada por Carrió, Oliveto y Zuvic con escuchas ilegales recibidas en un 'sobre anónimo'. Las pericias sobre el teléfono de Marcelo D'Alessio indican que él mismo las habría suministrado a Oliveto y también llevado a la Fiscalía de Stornelli. Son tan obvios que ante una causa que los incrimina por espionaje ilegal publicitado desde los medios de comunicación responden con... escuchas ilegales publicitadas desde los medios de comunicación”, agregó.

DR/FF