Para Grabois, no tiene que haber "ni un plan social más"

El dirigente social Juan Grabois brindó una entrevista radial en la cual apuntó contra el asistencialismo estatal. "No tiene que haber un plan social más en la Argentina sino trabajo genuino", aseguró.

Las declaraciones, que fueron realizadas en el programa "Antes y Después", de la AM Once Diez, pueden llamar la atención, dado que Grabois es referente y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dos organizaciones conformadas por personas que, en muchos casos, son beneficiaras de los programas de asistencia gubernamental. Sin embargo, él mismo explicó: "Hay una asociación falsa que lograron hacer que es movimientos sociales es igual a planes sociales. Nosotros no queremos planes sociales, para mí son un desastre y la catástrofe de la Argentina. No tiene que haber un plan social más en la Argentina sino trabajo genuino".

No es la primera vez que un dirigente del Frente de Todos se despega de la vinculación con los planes sociales. La propia Cristina Kirchner, meses atrás, había destacado que durante el Gobierno de Mauricio Macri los mismos se incrementaron.

Grabois también se refirió a la reunión que se dio en los últimos días entre el candidato peronista Alberto Fernández y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. Con este último, Grabois mantiene un duro enfrentamiento plasmado en agravios mutuos a través de las redes sociales.

“Me cayó bien que Galperin fuese a la oficina de Alberto, tocó la puerta y pidió permiso. No sé bien qué habrá dicho, pero es el empresario emblema del macrismo, apoyó a Macri hasta el último minuto y perdió 3.000 millones de dólares en 48 horas".

También, añadió: “Galperin fue uno de los que participó de este mito de que si perdía Macri venía la catástrofe. No me parece mal que Alberto lo reciba porque tiene que ser el Presidente de todos los argentinos. Pero pienso que con esto y la invitación del Citibank empiezan los cantos de sirena". Estas últimas palabras se refieren a una carta enviada desde la casa matriz del banco Citi para que Fernández hable a los inversores de Wall Street.

En tanto, aprovechó la entrevista para elogiar a uno de sus líderes preferidos en la región: Evo Morales. “Este gobierno generó una catástrofe social innecesaria en la Argentina, mientras Bolivia, con un indio que levanta el puño al mando, creció a un 4% anual y redujo la pobreza en un 15% en el mismo periodo".

Además, el dirigente social y profesor universitario se refirió a cuál va a ser el lugar que ocupe en un eventual gobierno de Alberto Fernández: "Venimos impulsando políticas públicas, no espacios en el organigrama. No voy a tener ningún cargo dentro del Gobierno, porque mi rol es más importante impulsando procesos para que todas las familias puedan tener un techo, que los campesinos puedan tener un pedacito de tierra y que los trabajadores puedan tener derechos”, señaló.

“Me parece muy bien que Alberto diga que la prioridad en la agenda sea la pobreza y no la Ley de Medios. Pero es un tema que hay que trabajar en algún momento”, añadió Garbois.

