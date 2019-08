Alberto Fernández envía más señales de distensión a Bolsonaro: "No voy a cerrar la economía"

Ante la preocupación, y las advertencias, de Brasil por las políticas que podría implementar el Frente de Todos en caso de confirmarse su triunfo electoral, el candidato presidencial de ese espacio, Alberto Fernández, salió a enviar este fin de semana más señales de tranquilidad al principal socio del Mercosur. "Que no se preocupen porque no pienso cerrar la economía", aseguró el candidato kirchnerista en diálogo con el diario La Nación.

"Para mí, el Mercosur es un lugar central. Y Brasil es nuestro principal socio y lo va a seguir siendo", sostuvo Fernández en un mensaje directo a los oídos de Bolsonaro, en un intento de clausurar las polémicas con el principal comprador de productos argentinos. Citado por la agencia Noticias Argentinas, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner señaló que "Si Bolsonaro piensa que yo voy a cerrar la economía y que entonces Brasil se va a ir del Mercosur, que se quede tranquilo, porque no pienso cerrar la economía. Es una discusión tonta".

Incluso, Fernández dijo que no se opone a que el Mercosur entable acuerdos comerciales con otros bloques, pero advirtió que debe hacerse protegiendo los intereses nacionales. "Mi problema no es que la economía se abra. Mi problema es que esa apertura dañe a los argentinos. Si se abre preservando a los argentinos, bienvenido sea", sostuvo el candidato del Frente de Todos.

Fernández se mostró hasta dispuesto a aceptar la flexibilización de los convenios laborales, siempre y cuando exista "acuerdo de los sindicatos". "Lo que sea por vía convencional es una decisión de las empresas y los trabajadores. Lo que no quiero es poner reglas generales de flexibilización. No todo es lo mismo", aclaró. Agregó que algunos de esos temas los conversó el jueves con el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, impulsor de la reforma laboral y respaldo empresarial de Mauricio Macri.

El 'campo nacional y popular' se acomoda en América Latina

Sobre quién será su ministro de Economía en caso de ganar, Fernández dejó la puerta abierta a Roberto Lavagna. "No es descabellado, siempre me lamenté de que se haya ido del gobierno de Kirchner. Pero lo que no sé es qué quiere hacer Lavagna", dijo.

Fernández se mostró preocupado por los efectos que pueden tener los anuncios del Presidente en el índice de inflación y en las cuentas fiscales de las provincias. "Esas medidas, aun cuando esté de acuerdo con el objetivo, hay que consultarlas con las provincias, porque el desbarajuste que se les genera es enorme. Mi planteo es por qué hacen esto sin discutirlo con las provincias", dijo, sobre la eliminación del IVA en los alimentos esenciales y la reducción de Ganancias. Tampoco se comprometió a sostener el congelamiento del precio de los combustibles sin un acuerdo con los sectores involucrados.

NA/H.B.