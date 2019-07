Otro round en la pelea entre Mercado Libre y Grabois: "Tal vez, algún día, se te ocurra laburar"

La pelea entre el dirigente social Juan Grabois y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, tuvo hoy un nuevo round vía Twitter. El primero, aliado al kirchnerismo, volvió a criticar el accionar empresario del gigante tecnológico, por lo que el empresario, de muy buena relación con el macrismo, lo mandó "a laburar".

Todo comenzó debido a un hilo de tuits iniciado por un tercero. Osvaldo Mendeleiev había escrito en su cuenta: "Mercado Libre es una empresa con diferentes unidades de negocio, de las cuales, se destacan principalmente Mercado Libre Argentina (plataforma de comercio electrónico) y Mercado Pago (plataforma de cobros por internet). Fundada en 1999 por su actual CEO, Marcos Galperín y Hernán Kazah. Salió a la bolsa en Nasdaq en el 2007, haciendo pico el mismo año en los 81 USD, pero luego, crisis subprime de por medio, se desplomó y llegó a tocar los 8 USD (-90%). A partir de ese momento, no paró de crecer. Hace un tiempo, Juan Grabois afirmaba que Mauricio Macri influyó en la suba descomunal de esta empresa. Típico zurdo bruto, pero, más allá de opiniones propias, voy a desmentirlo".

[Abro hilo] $MELI:



Es una empresa con diferentes unidades de negocio, de las cuales, se destacan principalmente @ML_Argentina (plataforma de comercio electrónico) y @mercadopago (plataforma de cobros por internet).



Fundada en 1999 por su actual CEO @marcos_galperin y @HernanK. pic.twitter.com/aA9JQUtxbo — Osvaldo "Beto" Mendeleiev (@BetoMendeleiev) July 27, 2019

Luego de esta agresión al dirigente, Mendeleiev agregó: "Durante la gestión MM, 1260 días (casi cuatro años) contados desde el mínimo de 2016, la empresa aumentó su valor en el mercado por +677%. Pasó de valer USD 84, a los USD 654 de hoy. Marcando nuevos máximos casi todos los días dicho sea de paso. Lo que se olvidó de ver Juan Grabois es cómo le fue a Mercado Libre con la gestión Cristina Kirchner. Contados desde el mínimo tras crisis subprime, desde casi USD 8, este activo escaló hasta +1.840% al tocar los USD 153 en el año electoral 2015. Si, como escucharon".

Lo que se olvidó de ver @JuanGrabois es cómo le fue a $MELI con la gestión @CFKArgentina...



Contados desde el mínimo tras crisis subprime, casi USD 8, este activo escaló hasta +1.840% al tocar los USD 153 en el año electoral 2015.



Si, como escucharon. pic.twitter.com/yr7pWgnIAz — Osvaldo "Beto" Mendeleiev (@BetoMendeleiev) July 27, 2019

Luego de aquel elogio, Galperín había respondido: "Tal vez 'alguito' tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8.000 empleados en toda Latinoamérica que todos los días hacen la empresa. Digo, ¿no? Ah, un detalle, Argentina representa aproximadamente el 20% de los ingresos".

A raíz de estos tuits, Grabois le respondió, un día más tarde, a Galperín. En un largo texto, pegado como imagen, el dirigente escribió: "A este zurdito simplemente se le ocurrió plantear que estaría bueno que pagues los impuestos, que no te regalen el 60% del impuesto a las ganancias, mientras un emleado bancario lo paga. O el 70% de las cargas patronales, mientras una pyme las tiene que pagar. Se me ocurrió que estaría bueno que pagues bienes personales y no tengas tu patrimonio en fideicomisos. Se me ocurrió que el Estado no te regale más terrenos en el Mercado Central. No creo que los meritorios merezcan privilegios, mientras los réprobos comen mierda. Ocurrencias zurdas. También se me ocurrió pedirte que evites la venta de celulares de contrabando y autopartes robadas, porque mientras vos lucrás con ellas, desde la seguridad de tu magnífica oficina, hay gente que mata y otra que muere en estos negocios".

Galperín recogió el guante y, si bien no contestó las acusaciones, disparó contra Grabois: "¡Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!"

Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar! — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 28, 2019

Como suele suceder en el terreno virtual, la pelea no se cortó tan rápido, y el kirchnerista saltó a la yugular del empresario filomacrista: "Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequeá que laburo desde los 18.Terminé dos carreras universitarias y una terciaria trabajando. Soy docente de la UBA, escribo para Planeta y soy abogado. Pero los winners prebendarios con el culo sucio no debaten con argumentos, descalifican".

Una vez más, el ejecutivo la siguió: "Ah, sos abogado exitoso. Felicitaciones", chicanéo, en una clara alusión a una recordada frase de Cristina. Pero Grabois no la cortó: "No muy exitoso la verdad. Me esfuerzo y me arreglo como puedo. Igual que el 90% de los argentinos. Tal vez deberías reflexionar por qué a vos te va tan bien cuando al resto nos va tan mal, ¿será tu talento o serán tus privilegios?", dijo.¿Habrá tercer round?

JPA/MC