El furor por Mercado Pago, la razón detrás de la bronca de bancos y gremios

por Patricia Valli

El “solo efectivo” quedó atrás en algunos locales que ahora les abren el juego a los pagos con “código QR”, un instrumento que requiere un teléfono inteligente y una aplicación vinculada a una cuenta o tarjeta de crédito, como Mercado Pago o Todo Pago. Hoy no hay un sistema universal de QR, por lo que la aplicación de Mercado Libre, de Marcos Galperín, lleva adelante una fuerte campaña de descuentos para captar clientes.

Detrás del cruce con el gremio La Bancaria que dirige Sergio Palazzo, que busca sumar a los empleados de las fintech –empresas financieras basadas en tecnología–, está el crecimiento de Mercado Pago. Pero los bancos también arremetieron contra la fintech del “unicornio”. Javier Bolzico, de Adeba, cuestionó el mes pasado el aporte a la inclusión financiera y pidió la misma regulación para todos.

“En el último trimestre se cuadruplicaron los usuarios activos de billetera virtual frente al mismo trimestre del año anterior”, explicó Paula Arregui, vicepresidenta senior de Mercado Pago. La plataforma permite pagar cargas de nafta, ofrece descuentos de hasta el 40% en las cadenas asociadas y también ofrece descuentos en la carga de la tarjeta SUBE.

“Hubo tres millones de personas que realizaron pagos y el volumen de la billetera móvil crece con cifras de tres dígitos, tanto en Argentina como en Brasil y en México”, agregó Arregui. “Estamos construyendo la billetera digital más grande de la región”.

A la espera de los resultados del segundo trimestre, que deben informarse a la bolsa a fin de mes, el primer trimestre dejó cifras como un crecimiento del 35% en dólares y operaciones por $ 5.600 millones, además de un aumento de pagos del 93% contra el año anterior. Con todo, el crecimiento de la plataforma fue de 118% en dólares año contra año.

“Las fintech y las tecnológicas en general están en plena expansión y los sindicatos van a tratar de entrar porque son sectores con crecimiento y salarios más altos en promedio”, explicó Adrián Ruiz San Valero, director de Banca de Everis. En el medio, La Bancaria denunció “violencia laboral” en Mercado Pago y “fraude” por no permitir que sus trabajadores se afilien. La socarrona respuesta de Galperín llegó por Twitter, con un link a una galería de fotos de Infobae de las flamantes oficinas de Mercado Libre. “Desgarradoras imágenes desde donde los salvajes capitalistas continúan precarizando el empleo”, escribió.

“Mercado Libre es grande desde hace mucho tiempo y Mercado Pago es un agregador de pagos. Se pueden vincular cuentas, tarjetas. Crece porque el comercio electrónico sigue creciendo”, asegura el presidente de la Cámara Fintech, Alejandro Cosentino. “En un país donde el crédito es del 7% del PBI, todos los sectores pueden crecer”, remarca.

La aplicación de Galperín también permite hacer inversiones. Hoy ofrece una tasa del 48,5%. Pero no es en competencia con los bancos sino a través de un acuerdo con el Banco Industrial, Bind.

Entre Argentina y Brasil ya se superaron los 1,5 millones de cuentas en solo 8 meses desde su lanzamiento. Los montos son de $ 9.200 promedio. Las inversiones superaron el 50% del total del dinero de las cuentas disponibles en Argentina.

“La lucha entre los bancos y las fintech se fue transformando a nivel global y ahora ven que pueden colaborar, generar sinergia”, señaló Ruiz San Valero, de Everis. “Los usuarios finales ven que una aplicación, un banco, le ofrecen un servicio. No hay una diferencia tangible. Si está regulado o no por el Banco Central, no les interesa”, agrega.