Tras la derrota de Macri en las PASO, Majul, Feinmann y Leuco cuestionaron al Gobierno y pidieron autocrítica

La amplia ventaja de 15 puntos de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri obtenida el domingo 11 de agosto en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) generó fuertes cuestionamientos hacia el Gobierno nacional por parte de periodistas que fueron críticos del kirchnerismo.

En las redes sociales, Eduardo Feinmann se refirió el lunes 12 de agosto a los resultados, y calificó de “tremenda paliza” los números que mostraban al Presidente con un 32%, mientras que el exjefe de Gabinete llegaba a 47%. “Sorprendentes 15 puntos de diferencia. Que no vio nadie. Tremenda piña se dio el gobierno. Tremenda paliza recibió. Hubo un profundo voto bronca. Inapelable! Definitivo”, escribió Feinmann en su cuenta de Twitter.

El periodista de A24 consideró que “en el gobierno tienen que escuchar el viento” y vaticinó que Mauricio Macri “dejó de ser competitivo”. “La gente habló en las urnas. Lo amarillo se volvió celeste. Todo el País celeste menos Córdoba y Caba. Macri dejó de ser competitivo”, aseguró. En esa línea, además, apuntó contra la situación de crisis económica y se refirió a la “vuelta al pasado” a la que hace alusión el oficialismo para hablar del kirchnerismo, fuerza política de la que el comunicador es un fuerte opositor. “El no se inunda más a los gritos, no sirvió. El no volvamos al pasado, no alcanzó. La gente le dijo: este presente no lo queremos más. Pateame pero votame, no funcionó.¡Te putean y no te votan ! La soberbia y la necedad de algunos miembros del gobierno, fue tremenda”, opinó.

Alfredo Leuco, periodista de TN y conductor de Radio Mitre, dio su mirada al conocerse la derrota electoral de Juntos por el Cambio en las primarias, y criticó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien consideró “responsable” de los malos resultados. “Creo que el Jefe de Gabinete no aguanta 15 minutos. Me parece Marcos Peña es el mariscal de la derrota”, dijo frente a los rumores de posibles cambios en el Gabinete del actual mandatario, que por ahora no se concretaron.

“Para dar un sacudón sería bueno que antes que abran los mercados, el Presidente a las 8 de la mañana salga anunciando: ‘He leído los resultados electorales, por lo tanto he tomado una serie de determinaciones que espero vayan en consecuencia de lo que la gente estaba pidiendo'”, aconsejó Leuco en TN como medida a tomar tras la amplia ventaja de Alberto Fernández.

Quien tampoco ahorró en críticas para la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto fue el periodista de América, Luis Majul. En su editorial del programa que conduce por CNN Radio, Majul aclaró: "No creo que Juntos por el Cambio tenga la más remota posibilidad de revertir los tremendos números de las PASO. (...) La verdad es que pienso que no la hay", aseguró.

"Y yo te recomendaría a vos, que te sentís un tanto desahuciado, que no te golpees el pecho. Que no te eches la culpa. Vos creíste, confiaste. Y quizá fuiste defraudado. Y decepcionado. O quizá pensaste que funcionarios como Juan José Aranguren, Mario Quintana, Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne, e incluso Marcos Peña o el consultor estrella, Jaime Durán Barba, eran casi infalibles. Ahora está claro que no lo fueron y no lo son". apuntó Majul en su editorial.

A Mauricio Macri, el periodista le recomendó hacer autocrítica, "escuchar a la gente y entregar el gobierno en tiempo y forma". "También me atrevería a recomendar al Presidente que escuche la voz de la gente. Que no la mande a dormir porque está dolido o enojado", consideró, al referirse al mensaje del jefe de Estado el domingo por la noche cuando reconoció la derrota. "La gente no se equivoca. Y todavía le queda una enorme tarea por cumplir: competir en octubre, aunque no gane, entregar el gobierno en tiempo y forma. Con el menor daño posible", sostuvo.

El propio Majul hizo "una profunda autocrítica" de su rol como profesional del periodismo durante la gestión de Macri en el gobierno."Tengo que hacer una profunda autocrítica. No llegué a dimensionar en toda su envergadura el daño que el ajuste y los tarifazos le hizo a los sectores de la clase media y a los más pobres", comenzó en la emisión de su programa por A24.

El periodista reconoció que "minimizó el dolor" de mucha gente a raíz de las políticas económicas del oficialismo. "Quizás me encerré en una postura cómoda: preferí poner el ajuste en la mega-corrupción de Cristina y los amigos del poder, que la sigue habiendo, y minimicé el daño, el dolor, y la necesidad de mucha gente", se lamentó Majul.

