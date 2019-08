Beatriz Sarlo analiza las PASO: "Cualquiera que no fuera Macri iba a hacer saltar el dólar"

La periodista y columnista de diario PERFIL Beatriz Sarlo dijo este lunes por la noche que "cuesta adjudicarle la responsabilidad a Fernández, Cristina Kirchner, o a quien fuere de los opositores que hayan saltado los mercados"

Analizando el escenario post elecciones primarias, Sarlo dijo que "era clavado" el resultado financiero de este lunes: “cualquiera que no fuera Macri el elegido hubiera hecho saltar al dólar". Refiriéndose a la acusación que el presidente de la Nación hizo hacia el kirchnerismo, Sarlo opina que “ese discurso va en contra de una política electoral que lo favorezca”.

“Si Macri fuera un hombre con algo de grandeza, es la oportunidad de llamar a los economistas de los partidos que se presentaron”, analizó Sarlo, quien también criticó la descortesía del mandatario hacia su principal contrincante: “Todas las cosas que uno esperaba que haga un presidente, no las hizo; primero se felicita al que ganó las PASO, cosa que se abstuvo de hacer; en segundo lugar se inicia un ciclo de conversaciones que tampoco lo hizo; y tercero, juró que iba a persistir en todo eso que al parecer los votantes desaprobaron fuertemente dando esos 15 puntos de ventaja al candidato Fernández. Hizo todo mal”.

“Las capas medias deben haber abandonado a Macri, porque están muy castigados”, dijo Sarlo, “no solo aquellos sectores empobrecidos que se fueron empobreciendo más con el gobierno, que además tienen puntos de afirmación con Cristina: su último recuerdo de alguien que los miraba con respeto y cariño”.

“Hace meses Alberto Fernández está diciendo que Cristina cambió en aspectos fundamentales", agregó. "¿Por qué tengo que negarle a Máximo Kirchner, Cristina y toda La Cámpora toda posibilidad de cambio que le puedo adjudicar incluso a Macri, que es un tozudo que en tres años y medio no cambio nada, y hay gente que te dice 'bueno, espera un cachito'?"

Refiriéndose al líder del Frente de Todos, Sarlo recordó: "Nunca ví un candidato tan impugnado por su pasado". Destacó el hecho de que Alberto Fernández abandonara el gobierno de Cristina Kirchner en 2009 "callado, como hace un buen político y no como un bocón", y señaló que "desde hace meses dice que Cristina cambió en algunos aspectos".

"El gobierno no tiene calle”, agregó Sarlo. “Ojalá abra el diálogo y ese conjunto de zombies que son, inexpresivos e inexpresables, le indique a Marcos Peña para su propio bien que su estilo público no puede ser como Capitanich". “No me parece que Macri haya tenido buenos consejeros para gobernar ni para la campaña. Es gente que no sabe pensar la política, no le indican nunca que tiene que hacer un trabajo de tejido con el resto de los protagonistas para ganar o para perder. Ha sido una presidencia muy mala desde sus consecuencias sociales".

Tropezar dos veces con la misma piedra | Por Beatriz Sarlo

D.S.