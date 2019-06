Feinmann sigue la pelea con Ofelia: "Es mucho más inteligente que yo, que soy un viejo de mierda"

Eduardo Feinmann y Ofelia Fernández protagonizaron esta semana un picante cruce en las redes sociales. Después de fuertes intercambios, el periodista volvió a referirse a la cuestión en su programa de televisión en A24 y la precandidata a legisladora porteña del Frente De Todos le salió al cruce por Twitter.

Todo empezó con un mensaje en Twitter de la joven dirigente estudiantil en la que informó sobre una charla para hablar sobre "travajo, salud y educación". Fernández usó esa palabra para referirse a las condiciones laborales de la población travesti. Esta expresión fue vista por el periodista como un error ortográfico y de ese modo se iniciaron los intercambios.

Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no. Menos idioma estúpido (inclusivo) y más idioma castellano. Trabajo es con B...b de BURRA. pic.twitter.com/0XX8RfkTJJ — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 24, 2019

En su programa de este lunes, Feinmann volvió a criticar a la precandidata a legisladora porteña: “Si le vamos a cambiar la letra por una cuestión de género, ¿cuando es gay le pones tragajo, si es para hetero le pones trahajo?. El trabajo es trabajo aquí y en la conchinchina en el idioma castellano. Y trabajo es para cualquier tipo de género, no importa”.

El conductor cuestionó al Frente De Todos para llevarla en su lista: “A los Fernández les gusta los piqueteros. Eligieron no a uno de los mejores promedios del Pelligrini sino a una tomadora de colegios”, sostuvo. Tras el cruce tuitero, Feinmann se refirió al tema en su programa y además hizo un descargo en contra del lenguaje inclusivo: “Yo sé que la tengo adentro, yo sé que al piba es mucho más inteligente que yo, lo tengo recontra claro. Yo sé que soy un viejo de mierda, no tengo ningún problema, lo acepto. Y sé que ella me da vuelta como una media. Y sé que me ha pegado unos paseos bárbaros y ojalá me los siga pegando. Lo que no acepto de ninguna manera es este idioma inclusivo tilingo que están permitiendo rectores, decanos, funcionarios públicos, no se puede. La Real Academia española dijo que no era necesario, porque la palabra todos incluye a todos, no hace falta que le pongas todes”.

“No deformen el idioma, han deformado las leyes ya de un tiempo en esta parte, especialmente en el populismo. Deformaron las leyes, el respeto y los valores en la República Argentina y ahora se quieren llevar puesto al idioma. Seguramente vos y yo somos unos viejos retrógrados y dinosaurios y me encanta”, cerró el periodista.

La referente estudiantil del Carlos Pellegrini salió a responderle una vez más por Twitter: “Tercera vez del mes que Feinmann se brota hablando de mi al aire, hoy con UN BLOQUE ENTERO. En este país hay 30% de pobreza, cada 30 horas muere una mujer, la esperanza de vida trans no supera los 40 años, las escuelas se caen, pero para Edu el mayor peligro soy yo. Haga periodismo señor”.

3era vez del mes que @edufeiok se brota hablando de mi al aire, hoy con UN BLOQUE ENTERO. En este país hay 30% de pobreza, cada 30 hs muere una mujer, la esperanza de vida trans no supera los 40 años, las escuelas se caen, pero para Edu el mayor peligro soy yo. Haga periodismo Sr pic.twitter.com/1i8LDzacLk — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 24, 2019

Además, Fernández reconoció que “no se esperaba” que el periodista dijera que ella es más inteligente que él. “Lo único que me parece digno de su parte es que se planta con alguien de su misma altura”, completó.

Lo único que me parece digno de su parte es que se planta con alguien de su misma altura 🤪 — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 24, 2019

B.D.N./F.F.