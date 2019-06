Fuerte cruce entre Feinmann y Ofelia Fernández: "Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no"

Eduardo Feinmann criticó a la precandidata a legisladora porteña del Frente De Todos y referente estudiantil del Carlos Pellegrini, Ofelia Fernández por un error de ortografía en un posteo en Twitter. "Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no", sentenció el periodista

"Se hizo famosa por tomar el colegio. Es muy interesante esto: tomás el colegio, te convertis en la líder de la toma de colegio, en la piquetera de los colegios, y llegas al Congreso", expresó el conductor en su programa emitido por A24.

Desde su cuenta de Twitter, Feinmann arremetió nuevamente contra la joven al señalar: "Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no. Menos idioma estúpido (inclusivo) y más idioma castellano. Trabajo es con B...b de BURRA", y compartió la captura del posteo de la joven con el error ortográfico.

Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no. Menos idioma estúpido (inclusivo) y más idioma castellano. Trabajo es con B...b de BURRA. pic.twitter.com/0XX8RfkTJJ — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 24, 2019

En otro mensaje, agregó: "Premio a ser líder de tomas de colegios. Premio al piqueterismo estudiantil. Una vergüenza. ¿Si una resolución en la legislatura, no le gusta, tomará el parlamento de la Ciudad?

Premio a ser líder de tomas de colegios. Premio al piqueterismo estudiantil. Una vergüenza. Si una resolución en la legislatura, no le gusta, tomará el parlamento de la ciudad ???? https://t.co/eI5RIgQ0rH — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 23, 2019

Por su parte, la joven dirigente estudiantil le respondió en la misma red social: "¡Estábamos pidiendo cupo laboral trans! Por eso travajo. Que violento lo ponen las realidades que ignora".

Estábamos pidiendo cupo laboral trans! Por eso travajo. Que violento lo ponen las realidades que ignora. — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 24, 2019

Lejos de dejar ahí el tema, el conductor recogió el guante y replicó con ironía: "Ahhhhh. Ok.No sabía que se refería al trabajo de LOS TRAVAS !!! Por eso TRAVAJO !!! Gracias Ofelia Fernández. Ahora lo voy a poder explicar bien. Igualmente TRABAJO PARA TODOS es con B. Si es para gays no es TRAGAJO. Si es para heteros no es TRAHAJO".

Ahhhhh. Ok !! No sabía que se refería al trabajo de LOS TRAVAS !!! Por eso TRAVAJO !!! Gracias @OfeFernandez_ Ahora lo voy a poder explicar bien. Igualmente TRABAJO PARA TODOS es con B. Si es para gays no es TRAGAJO. Si es para heteros no es TRAHAJO. https://t.co/vBDMPANr5U — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 24, 2019

A lo que Fernández contestó: "¿Sabes que pensé que habías borrado el tuit porque habías entendido? Y resulta que lo subiste de nuevo porque no solo no tenes empatía con nada sino que además no te la bancas para ser un cínico y que te lo marquen como paso ayer. Sólo dialogas con tu mundillo fascista".

Sabes que pensé que habías borrado el tuit porque habías entendido? Y resulta que lo subiste de nuevo porque no solo no tenes empatía con nada sino que además no te la bancas para ser un cínico y que te lo marquen como paso ayer. Solo dialogas con tu mundillo fascista — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 24, 2019

Al anunciar su postulación el domingo 23 de junio, la chica de 19 años publicó: "Ya firmé como candidata a legisladora en CABA por el Frente de Todos. Estoy segura de que soy la primera pero no la última piba en pelear y ganar espacios como este. Llegamos para quedarnos", y acompañó el posteo con el hashtag "Feministas en las listas".

Ya firmé como candidata a legisladora en CABA por el @FrenteDeTodos ☀️ Estoy segura de que soy la primera pero no la última piba en pelear y ganar espacios como este.

Llegamos para quedarnos. #FeministasEnLasListas pic.twitter.com/6UcYbebwNn — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 23, 2019

F.D.S./F.F.