Curiosidades y sorpresas que dejó el cierre de listas

Los hermanos Torello, en la misma nómina en Provincia

Los hermanos sean unidos. Y Juntos Somos el Cambio lo logró. Los hermanos Torello compartirán la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Pablo Torello, actual diputado, buscará su reelección desde el puesto número 13 de la lista que encabeza Cristian Ritondo. Al comenzar la semana, sonaba afuera de ese listado, pero finalmente la negociación interna surtió efecto y volvió a posicionarse en un puesto expectante.

Su hermano, José, es íntimo amigo de Mauricio Macri y jefe de asesores de la Presidencia. Y una vez más será candidato en una lista de legisladores, pero fiel a su estilo decide ser suplente. En este caso, será el primer candidato suplente en esa nómina que también integra su hermano.

En 2017, José Torello ya se había presentado como primer suplente en las lista de senadores nacionales que encabezaron Esteban Bullrich y Gladys González. Por cuestiones de paridad de género, Torello sería el reemplazante de Bullrich si el ex ministro de Educación renuncia para asumir algún cargo. En este caso, la posibilidad de que asuma como suplente en Diputados es mucho más remota (deberían renunciar todos los hombres que se incluyen entre los 35 titulares).

Torello compartió el colegio Cardenal Newman con Macri y está a su lado desde que decidió incursionar en política. Ya en la Ciudad era su jefe de asesores, cargo que también tiene hoy.

Con listas definidas, el Gobierno y el PJ salen a cazar indecisos y desencantados

Referente estudiantil de 19 años, candidata de Grabois

Ofelia Fernández, una joven de 19 años que surgió de la militancia estudiantil en el Colegio Nacional Pellegrini, aparecía ayer en los últimos borradores con un lugar privilegiado que le garantizaría la llegada a la Legislatura porteña por el Frente de Todos. Fue una de las candidaturas que logró llevar a los primeros planos el dirigente Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, e integrante del Frente Patria Grande. También obtenía un lugar importante, con posibilidades de llegar al Congreso Nacional, para Itai Hagman ex presidente de la Federación Universitaria Argentina. La suerte de los referentes sociales en Provincia no fue la misma, donde piqueteros, referentes cartoneros y hasta importantes sindicalistas aparecían lejos de los primeros puestos. La llegada del Frente Renovador al armado bonaerense implicó que referentes del Triunvirato de San Cayetano, como Juan Carlos Alderete de la CCC, quedaran fuera de los lugares expectables. Se confirmaba un lugar mejor para Facundo Moyano pero su hermano Hugo y el referente canillita Omar Plaini aún esperaban que se confirmara su postulación como legisladores provinciales.

La nuera del Coti Nosiglia a la Legislatura

El inoxidable Enrique “Coti” Nosiglia tendrá un pariente más en las listas legislativas. En este caso, su nuera Manuela Thourte (casada con Santiago Nosiglia) será la cuarta candidata de Juntos Somos el Cambio para la Legislatura porteña. Fue propuesta por el espacio de Martín Lousteau y será la primera representante radical de una lista donde el centenario partido tendrá cuatro candidatos con expectativas de ganar una banca.

Fuentes del partido le restaron importancia al parentesco y destacaron el perfil de Thourte. Es una politóloga especializada en Niñez y Adolescendia, en la actualidad es asesora en Diputados y en el pasado trabajó en Unicef y la PNUD de Naciones Unidas.

En la Legislatura, compartirá recinto con uno de sus cuñados, Juan Nosiglia, que asumió en su banca en 2013 y fue reelecto en 2017, por lo que hasta 2021 estarán juntos.

Pichetto, Monzó y Frigerio, los primeros heridos del ala política

El presidente del Decano

Matías Lammens no estará solo en su incursión política. El presidente del club Atlético Tucumán, Mario Leito, será precandidato a diputado para las PASO del 11 de agosto. Encabezará una de las listas. Leito ya había sido aspirante a la intendencia de la capital tucumana. El presidente decano cuenta con el apoyo del gobernador Juan Manzur.

Otro referí al Congreso

Dirigió dos Mundiales y fue elegido como mejor árbitro del mundo. Tras esos hitos, a sus 44 años Néstor Pitana quiere pegar el salto a la política. Será candidato a diputado por Misiones, representando al oficialista Frente Renovador de la Concordia. Con altas chances de entrar, ocupará el tercer lugar de la lista del partido.

De la TV a candidato a intendente

“Después de 35 años de estar en esta casa voy a empezar a trabajar por Avellaneda, mi casa de toda la vida”, se despidió Luis Otero por TV. El histórico presentador de noticias de Canal 13 será candidato a intendente de Juntos por el Cambio en ese municipio bonaerense.

Con 56 años, el periodista aclaró que no renunciará definitivamente a su profesión. Pero hará un alto para ser el postulante del oficialismo. “No alcanzaba con contar las cosas, ahora lo que quiero es hacer cosas para construir una Avellaneda mejor”, afirmó el ex boy scout. De afinidad radical, Otero no tendrá competencia en las PASO: el vidalismo decidió bajar la candidatura de la senadora Gladys González, quien había sido postulante en 2015.

Alentado por el vicegobernador radical Daniel Salvador, el periodista no tendrá un debut sencillo: le tocará pulsear con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, quien tiene buena imagen local.