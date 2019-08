El artista pop argentino que pintó para Kicillof, Alberto y el Papa

por Agustín Gallardo

Erique Ríos se define como un artista autodidacta. Desde hace cinco años, pinta cuadros inspirados en el arte pop. Luego de llevar a cabo varias exposiciones en Paraguay, este misionero de 54 años empezó a idear obras de corte político. Actualmente tiene en carpeta hacer algunos retratos de Donald Trump y Barack Obama. Pero desde hace un tiempo empezó a retratar algunos perfiles de políticos del kirchnerismo.

El año pasado, Axel Kicillof visitó Posadas y Quique aprovechó para hacerle llegar una obra con su rostro. “Le encantó, me recibió 20 minutos. Me dijo que había captado la imagen fiel de su ser”, cuenta Quique quien, desde ese momento, comenzó a pensar nuevas obras. “Hice uno del Santo Padre. Se lo mandé a Eduardo Valdés que fue embajador de Argentina ante el Vaticano, pero aún no se lo pudo hacer llegar. El año que viene, Francisco viene al país y será mi momento”, se confía Ríos.

Historia del artista que le regaló a CFK el retrato de Kirchner

Fue justamente a través de Valdés (cercano a Cristina Kirchner) que el artista se contactó con Alberto Fernández, quien al ver su obra le pidió enseguida que le haga un cuadro. “Conversamos varias veces, a él le gusta el arte y de hecho pinta también”, cuenta Quique. El pre candidato a presidente le comentó entonces a su novia (Fabiola Yañez) el trabajo que hacía este hombre. Enseguida ella se puso en contacto con el artista. “Finalmente le hice uno a Alberto, uno a su novia y otro a Dylan, su perro”, suelta Quique entre risas, quien ahora está en permanente contacto con la posible futura familia presidencial.

La historia del prendedor que usó Cristina Kirchner el 25 de Mayo de 2015

“Le presenté algunos proyectos a Fabiola para atender el hambre en Misiones. Ella se mostró muy interesada”, cuenta. ¿Haría este hombre un retrato de Mauricio Macri si él se lo pidiera? “Claro que sí, simpatizo con Cristina pero el investidura presidencial es la investidura”, finaliza.

AG/MC