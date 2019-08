Kicillof pidió a los intendentes que no se relajen si quieren ganar en octubre

El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, reunió a los intendentes bonaerenses aliados en Avellaneda y arengó a su tropa luego de la gran diferencia que le sacó a María Eugenia Vidal en las PASO. "Triunfó la unidad del campo popular", afirmó el exministro de Economía en el encuentro donde analizaron el panorama político y económico y la estrategia para mantener la diferencia en octubre.

La reunión se llevó a cabo el Polideportivo Delfo Cabrera, en Avellaneda, donde se hicieron presentes todos los intendentes y los candidatos a jefes comunales y legisladores provinciales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Estoy orgulloso del trabajo que hicieron en cada distrito para poner en movimiento la provincia de Buenos Aires”, señaló Kicillof luego de que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien ofició de anfitrión, abrió el encuentro dándole la bienvenida a los presentes. De todas maneras, el economista advirtió que "no se relajen" para volver a ganar en octubre. "Les pide que no aflojen. No se queden ni un minuto quietos", arengó.

Axel Kicillof arengando a su tropa en Avellaneda. / FOTO: Télam

"En esta elección ningún municipio es más importante que el otro, porque para ganar necesitamos a todos. Tenemos un proyecto de futuro y de integración para la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, diversa y con un potencial enorme. Vamos a trabajar para recuperar la identidad, la integración y la fuerza de la provincia. Vamos a despertar al gigante bonaerense", agregó.

En este sentido, el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Fernando Gray, sentenció que “vamos a seguir recuperando municipios para alegría de todos los bonaerenses” porque “el peronismo está totalmente unido y con ganas de posicionar nuestra provincia donde tiene que estar”.

Gray agradeció a los intendentes “por el esfuerzo que realizaron para tener una buena elección con un Gobierno nacional y provincial en contra”, así como también felicitó a cada uno de los candidatos y destacó el trabajo de Kicillof, quien “realizó una campaña épica”.

En Avellaneda se hicieron presentes los intendentes y candidatos a jefes comunales bonaerenses. / FOTO: Télam

El candidato a gobernador ocupó el centro de la mesa cabecera y lo flanquearon a la derecha el intendente y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray (Esteban Echeverría) quien estuvo a cargo de la convocatoria; Gabriel Katopodis (San Martín), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), el diputado provincial Carlos "Cuto" Moreno (Tres Arroyos), Mario Secco (Ensenada), Constanza "Coty" Alonso (Chivilcoy) y Marisa Fassi (Cañuelas).

En tanto a la izquierda de Kicillof se ubicaron Ferraresi, Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C.Paz), Gustavo Menéndez (Merlo), la senadora provincial Teresa García, Andrés Watson (Florencio Varela), Fernanda Raverta (Mar del Plata) y Florencia Saintout (La Plata).

"Vienen buenos tiempos para el peronismo, porque les va a tocar gobernar con un presidente y gobernador peronista", vaticinó Gray. Tras las palabras de Gray se abrió el micrófono para escuchar a los distintos referentes comunales y el cierre estuvo a cargo de Kicillof.

En la reunión se realizó un análisis general de la situación de la provincia, haciendo foco en las áreas de salud, educación, seguridad, empleo, producción y las cuentas públicas.

Según consignó la agencia Télam, fuentes kirchneristas explicaron que la compañera de fórmula de Kicillof, la intendente de La Matanza Verónica Magario, estuvo ausente en la reunión porque se encontraba en Puerto Rico, en su calidad de presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en una cumbre internacional.

