PASO 2019: Kicillof sacará más de 50% de los votos en el escrutinio definitivo

El reporte final que muestra la página web del gobierno de la provincia de Buenos Aires da al candidato Axel Kicillof del Frente de Todos con un 49,34% de los votos y a María Eugenia Vidal con un 32,56% en las elecciones PASO 2019, habiéndose escrutado un 98,57% de las mesas. No obstante, el criterio que utilizaron desde el Ministerio del Interior en el escrutinio provisorio respecto del voto en blanco no es el que tendrá en cuenta la Justicia Electoral según pudo saber PERFIL, y, por eso, Kicillof romperá la barrera de los 50 puntos.

La Política Online reveló más temprano que el conteo, según indica la ley electoral de la provincia, ubicaría al ex ministro de Economía de Cristina Fernández con el 52,53% de los votos y a la actual gobernadora con el 34,6% y lo atribuyó a un error del Ministerio del Interior.

¿Por qué cambian los porcentajes? Porque se contabilizó el voto en blanco como parte del 100% de los votos. Según la ley nacional de las elecciones primarias eso sería correcto, pero la ley provincial no establece esa regla sino una distinta. "Los votos en blanco se tienen en cuenta para aquellos candidatos que disputen cargos nacionales y deban pasar el 1,5% para llegar a la elección general", advierte un especialista de la Justicia Electoral, en diálogo con PERFIL.

Esto significa que para la elección de un gobernador bonaerense (y otros cargos provinciales, como intendentes) se debe discriminar del total de votos al voto en blanco, lo que matemáticamente eleva el porcentaje publicado para cada candidato.

El artículo 10 de la ley 14.086 de la provincia refiere a contabilizar los “votos positivos válidamente emitidos”, mientras que en el artículo 45 de la ley nacional 26.571, se habla de votos “válidamente emitidos”.

El apoderado del PJ, Jorge Landau, advirtió a PERFIL que no se deben contar los votos en blanco para las categorías provinciales dado que la ley provincial es diferente a la ley nacional. Sin embargo, manifestó que no hará ninguna presentación judicial sino que esperará el escrutinio definitivo, que comienza desde mañana miércoles a las 8 de la mañana y demorará "unos 15 días", según confiaron a este medio.

Desde el Ministerio de Interior aseguraron a PERFIL que "mostramos los porcentajes válidamente emitidos y lo aclaramos en la página. En agosto en el escrutinio provisorio lo mostramos y en octubre no. Siempre fue así". "Siguiendo ese mismo criterio, Horacio Rodríguez Larreta saca el 50,56% de los votos", agregaron.

"Si no tomáramos los votos en blanco, no podríamos comparar la diferencia entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos en una provincia con otra. Hay que tomar el mismo criterio. En las PASO no se cuentan los votos en blanco. En el caso de la provincia de Buenos Aires, solamente para ellos y para evaluar si pasaste o no del 1,5% del mínimo que te exige la ley, ellos computan los votos en blanco. Pero es un tema particular de la provincia de Buenos Aires. No es solamente para definir quién gana a Gobernador o Intendente, sino para saber quien pasa o no el 1,5%. Es por es que nosotros no hicimos esa disquisición porque si no estaríamos comparando peras con manzanas entre las distintas jurisdicciones", explicaron desde la cartera que conduce Rogelio Frigerio.

"Eso no significa que haya que contar necesariamente los votos válidos positivos. Solo para ver si alguien pasó el umbral. Pero no es correcto decir: 'Kicillof no sacó el 49, sacó el 52'. Sacó el 49 del total y el 52 de los válidos positivos", aclararon.

Lo cierto es que Kicillof obtuvo 4.615.052 votos y Vidal 3.045.945, sobre un total de 8.785.179 afirmativos y 567.832 votos en blanco (que suman un total de 9.353.011 votos válidos). Además, hubo 60.934 votos nulos y 16.691 impugnados, dando una participación del 75,51% del padrón electoral, siempre según el escrutinio provisorio del 98,57% de las mesas.

