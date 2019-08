Para un intendente de Cambiemos "la elección en Nación y Provincia está terminada"

Mientras que la gobernadora María Eugenia Vidal intenta levantar el ánimo de su equipo para remontar la diferencia en favor de Axel Kicillof, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, dijo que tanto a nivel nacional, como provincial, "la elección está terminada".

"Los municipios que pudimos superar este tsunami electoral deberemos observar cuál será la estrategia en campaña, replantearla pensando en octubre", señaló en diálogo con La Brújula 24. "Hoy miraba un mapa y la parte pintada de amarilla corresponde casi a todo el sur de la Provincia. Es cierto que se ganó en Bahía Blanca por menos margen del que esperábamos. Lo que más me sorprende es la derrota de Vidal en esos términos. Kicillof tuvo incluso algún corte de boleta porque sacó más que Alberto Fernández", agregó.

"Ninguna encuesta vaticinó estos números. Todos teníamos previsto que ganara el kirchnerismo en Provincia y Nación, pero no por estas ventajas", se sinceró. "Hay un alto número de votos en blanco, quizás algunos sean electores de Lavagna que no presentaba postulante a intendente. Hubo unos 5% del padrón que no fue a votar porque no se definía nada por los porotos. Hay que repensar un poco la elección", expuso.

En otro tramo, Gay expresó: "Después de 35 años de democracia, hemos madurado. Lo poco que leí de declaraciones de Alberto Fernández fueron mesuradas. Recordaba que en el 89 ganaba Menem en mayo, tenía que asumir en diciembre y a mitad de año Alfonsín entregaba el mando". "Hoy debemos ser sensatos por el bien del país, ser ordenados. El ejemplo más cercano que recuerdo es que de los doce años que Linares fue intendente, en diez tuvo con una bandera peronista en Provincia y Nación", mencionó el jefe comunal.

Héctor Gay se impuso en la elección municipal por sólo dos puntos sobre el candidato del Frente De Todos, Federico Susbielles. El actual jefe comunal obtuvo, con el 88% de las mesas escrutadas, un 39,72%, frente al 37,06% de su adversario.

