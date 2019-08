Cuáles son las diferencias del voto en blanco en las PASO y las generales

por Julian D'Imperio

Este domingo 11 de agosto habrá elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO), que, habiendo perdido su principal esencia para determinar candidatos en internas dentro de partidos y/o alianzas, pasarán a tener la función de una "gran encuesta" que tan sólo filtrará a las agrupaciones que no logren superar el 1,5% de los votos para entrar en la primera vuelta, a realizarse el 27 de octubre.

Así es como definieron a dicha instancia los principales analistas políticos que consultó PERFIL, al explicar que las principales cinco fuerzas que pasarían el 1,5% no tendrán internas a nivel nacional. Es en ese marco en el que vale destacar que "la gran encuesta" podría dejar un escenario "servido" a un ganador en primera vuelta a raíz de la diferente valoración del voto en blanco en ambas instancias.

Desde la Cámara Nacional Electoral explicaron a PERFIL las diferencias en el conteo: "La elección del domingo está regida bajo la ley de las PASO, mientras que la elección general y el balotaje por la del Código Electoral Nacional y la Constitución, en donde se habla de 'votos afirmativos' para elegir presidentes. Voto afirmativo es el que adentro del sobre hay una boleta con un partido. El voto en blanco es válido pero no es afirmativo. En cambio, en la ley de las PASO no dice votos válidos afirmativos, habla solo de 'votos válidos'".

Esto significa que en las PASO, en un universo de 30 votos, si 10 votaron al candidato "A", 10 votaron al candidato "B" y 10 votaron en blanco, habría un 33,3% distruido en las tres opciones. En el caso de la primera vuelta, se elimina del total al voto en blanco y terminaría dando un 50% para el candidato A y 50% para el candidato B.

De esta manera, los analistas y consultores políticos Raúl Timerman y Sergio Berensztein explicaron a PERFIL que "lo más probable" es que el porcentaje de votos de los candidatos con mayor intención de voto -Alberto Fernández del Frente de Todos y Mauricio Macri de Juntos por el cambio- se eleve luego de las PASO porque ese porcentaje en blanco será discriminado del conteo.

"Si esos candidatos se ubican por debajo de los 40 puntos, no tendrá ningún significado el voto en blanco. Se complica el panorama si uno o los dos obtienen más de 40%", agregó Timerman, teniendo en cuenta que con alcanzar los 45 puntos se gana en primera vuelta.

Por su parte, Berensztein consideró que hay que tener en cuenta "la cantidad de votantes" porque también es cierto que hay una situación muy singular: la gente de más de 70 y entre 16 y 18 no tiene obligación a votar, y, en las PASO uno normalmente va a votar si tiene un candidato, no si vota en blanco. "Y en las últimas elecciones hubo un 5% más de votos en la primera vuelta que en las PASO. Son un millón de votantes más", destacó Timerman. "La diferencia entre Macri y Scioli fue de dos puntos. Por eso las PASO son muy difíciles de calcular. Además hay un porcentaje indeciso aún que no se sabe donde puede terminar", recordó el politólogo Berensztein.

En las PASO de 2015, hubo un 5,06% de votos en blanco, mientras que en la primera vuelta un 2,55%.

J.D / D.S.