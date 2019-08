Mauricio Macri: "Tal vez estoy más sensible hoy porque es el Día del gato"

El presidente Mauricio Macri cerró esta noche su campaña de cara a las PASO con un acto en Vicente Lopéz, en el que pidió respaldo a los bonaerenses y también para la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien definió como "lo mejor que le pasó a la provincia en muchos años" y describió como "una leona, una topadora que se animó a hacer cosas que nadie hizo".

"Tal vez estoy más sensible hoy porque es el Día del gato", dijo entre risas y lágrimas. Y se refirió a Vidal: "La mirás y ves su alma, sincera, con una enorme vocación de servir. No se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal, que es una leona, una topadora". "Bonaerenses, no se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal", enfatizó el Presidente, mientras la gobernadora lo observaba desde la primera fila en el encuentro realizada en el Centro Asturiano de ese municipio del norte del Gran Buenos Aires.

Se trató del último acto de Juntos por el Cambio antes de que comience a regir la veda electoral este viernes y de la votación del domingo, en el que se dio cita toda la plana mayor de dirigentes de los gobiernos nacional, provincial y porteño, además de los candidatos de las tres jurisdicciones, que el oficialismo pondrá en juego este año.

"Queremos seguir transformando la Argentina porque sabemos que falta, pero lo que hemos logrado nos tiene que recuperar el autoestima para seguir con la segunda etapa. Los cambios de raíz cuestan, llevan tiempo, hay que remar y en el medio vienen las angustias y las dudas", planteó Macri.

Por otro lado, pidió "por favor" a los bonaerenses que apoyen al oficialismo con un "voto que diga 'no volvemos al pasado', porque el país que se quiere está en el futuro y no en el pasado".

A su vez, Macri llamó a "recordar lo que era el país" cuando llegó al gobierno e instó a "mirar los hechos de todos los días, que no son discursitos ni relato".

Por su parte, Vidal dijo que las elecciones del domingo serán históricas porque "vamos a tener un presidente electo no peronista que termina el mandato y que puede volver a ser electo".

La mandataria aseguró que busca su reelección no "por un cargo ni para hacerme rica, sino para dar las peleas que nadie se animó a dar para que vivamos mejor", y pidió que el domingo "vayan a votar, no solo porque es su derecho sino porque es una enorme oportunidad de hacer oír su voz".

J.D. / C. P.