El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, acusó al gobierno de Cambiemos de tirarle “ácido sulfúrico al proceso productivo” y criticó a María Eugenia Vidal por recorrer la provincia “en helicóptero”, durante el cierre de campaña que compartió junto a su candidata de vice, Verónica Magario, y también contó con la presencia de la senadora Cristina Kirchner. "Somos otra cosa", sentenció.

“Recorrimos toda la provincia, le pusimos 90 mil kilómetros al Clio”, dijo en referencia a su auto, e inmediatamente denunció: “Fue una campaña muy desigual, quizás andando en helicóptero no se llega a ver lo que pasa en cada rincón de la provincia”.

“Quiero agradecerle a Cristina por la confianza y la generosidad. Demostró, con una brevedad envidiable, cómo se puede priorizar lo colectivo antes de lo individual, cómo se puede poner al país antes que a los espacios políticos y los dirigentes. Escribió historia Cristina”, sostuvo.

Y siguió: “Le quiero agradecer también a Alberto. Estos meses fueron una especie de reencuentro. Estuvimos distanciados, pero cuando las papas quemaban, Alberto se puso a la cabeza de un proceso de reconstrucción, que será un proceso muy difícil”.

“Este es un muy mal momento. Y a pesar de la caída del salario, de las jubilaciones, ahí estaban las y los bonaerenses, un pueblo solidario. Les quieren hacer creer que el problema es de ustedes, que son vagos, que no quieren trabajar, pero tienen que bajarse del helicóptero y ver que la provincia de Buenos Aires es un pueblo trabajador, con ganas y creativo”, sostuvo Kicillof.

El exministro de Economía no escatimó en críticas al presidente Mauricio Macri. “Este momento va a ser recordado por el rosario de promesas que prometió el Gobierno para sumar votos. No cumplieron nada de nada. Uno sabe que muchos de los problemas de la provincia venían de antes, de la dictadura militar cuando empezó la desindustrialización y comenzó el problema estructural. Pero lo cierto es que en estos cuatro años donde había un problema ahora hay cinco".

En este sentido, señaló que en el territorio bonaerense “se pierden 140 pymes por mes”, y se preguntó: “¿Alguien ha visto al gobierno de la provincia rescatar a alguna? La ausencia es estruendosa”.

“Vamos a volver distintos y vamos a volver mejores, somos otra cosa”, aseguró, al tiempo que criticó la campaña de agravios en su contra. “Me acuerdo que en la primera entrevista Vidal dijo que a mí no me conocía. No me importa que no me conozca, el problema es que no conoce los problemas de los bonaerenses”.

MS/ CP