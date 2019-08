Kicillof apuntó a Vidal: "Se dedicó a defender a un solo bonaerense, que es Mauricio Macri"

A días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof agudizó su discurso de campaña contra la actual mandataria, María Eugenia Vidal, en relación a su gestión y la crisis económica. "Hay muchísimo para hacer en materia de producción, empleo, educación, ciencia y tecnología. Está todo vinculado", explicó.

"En estos cuatro años la gobernadora se dedicó a defender a un solo bonaerense que es Mauricio Macri. Los demás bonaerenses han vivido la indiferencia o la ausencia del gobierno provincial", lanzó el actual diputado nacional durante un acto en la ciudad de La Plata, donde inauguró el centro cultural donde funcionará su sede oficial y brindó una conferencia de prensa.

El exministro de Economía también aprovechó para presentar su libro Radiografía de la provincia de Buenos Aires. Crisis de un territorio en disputa en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Estuvo acompañado por los cinco precandidatos a intendentes del Frente de Todos; Florencia Saintout, Victoria Tolosa Paz, Luis Arias, Guillermo Escudero y Federico Martelli. Allí denunció que hay una "campaña sucia" que busca "correr el eje de la discusión sobre los temas que realmente importan a los bonaerenses".

"Hay una situación muy grave que está viviendo la producción, el comercio, los pequeños productores rurales, el trabajador, los jubilados, los maestros. Le han deteriorado las condiciones de vida a los sectores populares de una manera fantástica y a los sectores medios también los han perjudicado. De eso es lo que no quiere hablar la gobernadora", ejemplificó el postulante

En ese sentido, Kicillof consideró que "alguien que gobierna hace cuatro años ya no está en condiciones de no hacerse responsable de lo que está pasando". "No pueden pasarse poniendo excusas, hablar de 28 años, de 70 años, después de prometer todo lo que prometieron. Han dicho que el problema era el gobierno anterior y ahora para explicar la crisis dicen que la culpa es del gobierno que viene. Nunca se hacen cargo", cuestionó.

Por la tarde, el candidato mantuvo una reunión con el rector, el vicerector, decanos y directores de los colegios universitarios de La Plata, con el objetivo de avanzar en una agenda común en materia educativa. Luego, presentó el libro que escribió junto a Cecilia Rodríguez, Silvina Batakis y Pablo Manzanelli, entre otros, en el Aula Magna de Psicología.

